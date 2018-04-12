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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
12.04.2018 - 12:59, Son Güncelleme:

Dünya bu toplantıdan çıkacak karara kilitlendi

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Dünya bu toplantıdan çıkacak karara kilitlendi

İngiltere’de bakanlar kurulu, ABD’nin Suriye’ye gerçekleştirmesi muhtemel bir askeri harekata desteği tartışmak üzere toplanacak.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in acil toplantıya çağırdığı bakanlar kurulunda, Duma’da düzenlenen kimyasal saldırıya tepki olarak ABD’nin Suriye’ye yapması gündemde olan askeri harekata katılmak için destek arayacağı belirtiliyor.

İngiliz basınının başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberlerde May’in, konuyu parlamentoya götürmeden askeri harekata katılma eğiliminde olduğu ifade ediliyor.

HAREKATA DESTEK YERİNE OLAĞANÜSTÜ OTURUMA ÇAĞIRABİLİRLER

İngiliz hükümetinin bugünkü kabine toplantısında askeri harekata doğrudan destek vermek yerine parlamentoyu olağanüstü oturuma çağırması da ihtimaller arasında yer alıyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise konunun Mecliste öncelikli olarak tartışılması çağrısı yaptı. İngiliz parlamentosunun normal koşullarda pazartesi günü iş başı yapması gerekiyor.

İngiltere’yi ABD’nin 2003’teki Irak seferine dahil eden eski Başbakan Tony Blair, İngiliz hükümetinin parlamentoya gitmeden ABD’nin askeri operasyonuna destek verebileceğini savunuyor.

Geçen yıl yapılan erken seçimde tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu kaybeden ve Kuzey İrlanda’nın sağ partisi Demokratik Birlik Partisinin (DUP) dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kuran May, parlamentoda istediği desteği bulamamaktan endişe ediyor.

İngiliz parlamentosu Aralık 2015’te hükümete Suriye’de DEAŞ’la mücadele kapsamında hava harekatlarına katılması için izin veren tezkereyi onaylamıştı.

Ancak parlamento, 2013’te benzer bir kimyasal saldırının ardından Suriye’ye yönelik hava harekatı öngören bir tezkereyi 13 oy farkla reddetmişti.

İngiltere Blair hükümeti döneminde ABD'nin Irak işgaline aktif destek vermişti. Blair daha sonra Irak'ın nükleer ve kimyasal silah kapasitesi ile ilgili olarak parlamentoyu yanıltmak ve ABD'ye, destek için parlamentoya başvurmadan önce söz vermekle suçlanmıştı. Irak işgalindeki rolü nedeniyle maruz kaldığı eleştiriler, Blair'in 2007'de başbakanlıktan istifasına giden süreci başlatmıştı.

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