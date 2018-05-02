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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
02.05.2018 - 17:26, Son Güncelleme:

Dünya bu kareyi konuşuyor! Hikâyesi ortaya çıktı...

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Dünya bu kareyi konuşuyor! Hikâyesi ortaya çıktı...

İsrail'in Tel Aviv kentinde ABD'li bir fotoğrafçının çektiği kare sosyal medyaya damga vurdu. Binlerce kez paylaşılan fotoğrafın öyküsü fotoğrafçı tarafından anlatıldı.

İsrail'in Tel Aviv kentinde yaşayan ABD'li fotoğrafçı Jonathan Small, 24 Nisan'da dünya gündemine oturan fotoğrafı Facebook hesabından yayınlandı. 

Small daha sonra bu fotoğrafın öyküsünü anlattı. 

Fotoğrafı paylaştığında, iki siyahi adamın kimseye zarar vermeden plajdaki duşlarda yıkandığını ve daha sonra kim olduğunu bilinmeyen bir adamın siyahi iki adama yaklaşarak adamları itip kakmaya başladığını söyleyen Small 24 Nisan'da Facebook hesabından şu açıklamayı yaptı... 

"Yoldan geçenler arasından bir-iki kişi rahatsız olup durdu ama ciddi anlamda bir tepki ortaya çıkmadı ve zorbalık devam etti. Kabul etmem gerekir ki olmak isteyeceğim kadar cesur davranamadım. Evsiz veya ev sahibi, siyah ya da beyaz, İsrail'de doğmuş olsun olmasın kimse bu tutumu hak etmiyor. Yeter artık." ifadesini kullandı. 

Dünya bu kareyi konuşuyor Hikâyesi ortaya çıktı...

TEKRAR KONUŞTU, TÜM DETAYLARI ANLATTI

Daha sonra France24 muhabirlerine konuşan Jonathan Small, olayın hikâyesini şu sözlerle anlattı:

"24 Nisan akşamı Tel Aviv sahilinde yürüyordum. Saat 18 civarıydı. Duş almakta olan siyahilere yaklaşan üç kişi gördüm. Kim olduklarını bilmiyorum ama İsrail'deki binlerce göçmenden biri olduklarını düşündüm. Ne dediklerini duymam mümkün değildi. "

Dünya bu kareyi konuşuyor Hikâyesi ortaya çıktı...

"Kırmızı tişörtlü adam onlara yaklaştı. Sahnede rahatsızlık verici bir şey vardı: gülen göçmenlerle dalga geçen bir hali vardı. Olayın geçtiği yerden son derece uzak bir konumdaydım, ne konuştuklarını duymadım. Aramızda 6-7 metre vardı. Ama göçmenlerin hal ve tavırlarından bir şeylerin yolunda gitmediğini anladım. Makinemi çıkarıp zum kullanarak birkaç fotoğraf çektim. Tam o anda adamlardan biri göçmenlerden birini saçlarından yakaladı, tıpkı bir hayvan gibi. Davranışı çok tuhaftı: hem dostane hem de sertti. Sanki "ben senden üstünüm, beni eğlendir" diyordu. Bu esnada iki göçmen gülümsüyor hatta kahkaha atıyorlardı.

Small, söz konusu adamın İsrailli mi, turist mi kim olduğunu bilmediğini belirtti, herhangi bir yerde gerçekleşebileceğini kaydederek "Amacım normal olmayan bir durumla bunun nerede gerçekleştirdiğini duyurmak ve bu tip bir durumla karşılaşan insanları aynı şekilde davranmaya yöneltmekti, bu tip durumların unutulmamasını sağlamaktı" dedi. 

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