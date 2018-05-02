Dünya bu kareyi konuşuyor! Hikâyesi ortaya çıktı...

İsrail'in Tel Aviv kentinde yaşayan ABD'li fotoğrafçı Jonathan Small, 24 Nisan'da dünya gündemine oturan fotoğrafı Facebook hesabından yayınlandı.

Small daha sonra bu fotoğrafın öyküsünü anlattı.

Fotoğrafı paylaştığında, iki siyahi adamın kimseye zarar vermeden plajdaki duşlarda yıkandığını ve daha sonra kim olduğunu bilinmeyen bir adamın siyahi iki adama yaklaşarak adamları itip kakmaya başladığını söyleyen Small 24 Nisan'da Facebook hesabından şu açıklamayı yaptı...

"Yoldan geçenler arasından bir-iki kişi rahatsız olup durdu ama ciddi anlamda bir tepki ortaya çıkmadı ve zorbalık devam etti. Kabul etmem gerekir ki olmak isteyeceğim kadar cesur davranamadım. Evsiz veya ev sahibi, siyah ya da beyaz, İsrail'de doğmuş olsun olmasın kimse bu tutumu hak etmiyor. Yeter artık." ifadesini kullandı.

TEKRAR KONUŞTU, TÜM DETAYLARI ANLATTI

Daha sonra France24 muhabirlerine konuşan Jonathan Small, olayın hikâyesini şu sözlerle anlattı:

"24 Nisan akşamı Tel Aviv sahilinde yürüyordum. Saat 18 civarıydı. Duş almakta olan siyahilere yaklaşan üç kişi gördüm. Kim olduklarını bilmiyorum ama İsrail'deki binlerce göçmenden biri olduklarını düşündüm. Ne dediklerini duymam mümkün değildi. "

"Kırmızı tişörtlü adam onlara yaklaştı. Sahnede rahatsızlık verici bir şey vardı: gülen göçmenlerle dalga geçen bir hali vardı. Olayın geçtiği yerden son derece uzak bir konumdaydım, ne konuştuklarını duymadım. Aramızda 6-7 metre vardı. Ama göçmenlerin hal ve tavırlarından bir şeylerin yolunda gitmediğini anladım. Makinemi çıkarıp zum kullanarak birkaç fotoğraf çektim. Tam o anda adamlardan biri göçmenlerden birini saçlarından yakaladı, tıpkı bir hayvan gibi. Davranışı çok tuhaftı: hem dostane hem de sertti. Sanki "ben senden üstünüm, beni eğlendir" diyordu. Bu esnada iki göçmen gülümsüyor hatta kahkaha atıyorlardı.

Small, söz konusu adamın İsrailli mi, turist mi kim olduğunu bilmediğini belirtti, herhangi bir yerde gerçekleşebileceğini kaydederek "Amacım normal olmayan bir durumla bunun nerede gerçekleştirdiğini duyurmak ve bu tip bir durumla karşılaşan insanları aynı şekilde davranmaya yöneltmekti, bu tip durumların unutulmamasını sağlamaktı" dedi.