Dünya bu bebeği konuşuyor! Şimdiden milyarder oldu
Japonya'da Chanco isimli bebek doğuştan aslan yelesine benzeyen saçları sayesinde fenomen oldu. Dünyaca ünlü bir şampuan firması Chanco'yu reklam yüzü yaptı. Şimdiden milyoner olan bebeğin bundan haberi olmasa da anne ve babası durumdan oldukça memnun.
Japon bebek, aslan yelesi saçlarıyla daha 1 yaşına girmeden üne kavuştu. Ayrıca dünyaca ünlü bir firmanın reklam yüzü oldu. Şimdilerde Chanco'nun anne ve babası Ünle birlikte gelen paranın keyfini çıkarıyor.
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