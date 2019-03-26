Dünya alarmda... ABD'de acil durum ilan edildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDünya alarmda... ABD'de acil durum ilan edildi
GeriDünya Dünya alarmda... ABD'de acil durum ilan edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA-İHA
26.03.2019 - 22:42, Son Güncelleme:

Dünya alarmda... ABD'de acil durum ilan edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya alarmda... ABD'de acil durum ilan edildi

ABD’nin New York eyaletindeki Rockland bölgesinde artan kızamık vakaları nedeniyle acil durum ilan edildi. Almanya’da da çocuklarına kızamık aşısı yaptırmayan ailelerin sayısının giderek artması, sağlık politikacıları başta olmak üzere doktorları da tedirgin etmeye başladı.

NEW YORK’TA KIZAMIK ALARMI

New York eyaletinde yetkililer kızamık vakalarındaki artış nedeniyle harekete geçti. Rockland bölgesinde özellikle aşı yaptırmamış çocukların halka açık alanlarda dolaşmasını yasaklayan acil durum önlemi bu gece yarısı yürürlüğe giriyor. 30 gün boyunca yürürlükte kalacak acil durum önlemlerinin gerekirse uzatılabileceği belirtilirken, 300 bin kişinin yaşadığı Rockland’de aşısız çocuklar okul, kütüphane, dükkanlar ve ibadethaneler gibi halka açık alanlara giremeyecek.

Rockland Bölgesi Sözcüsü John G. Lyon yaptığı açıklamada, 2018 sonbaharından bu yana bölgede 153 kızamık vakası görüldüğünü ve bunların üçte birinin 2019 yılında ortaya çıktığını söyledi.

Özellikle aşırı geleneksel yaşamı benimseyen ve modern tıp imkanları ile aşılamayı reddeden toplulukların bulunduğu Rockland bölgesi ve New York şehrinde aşılama oranlarının daha düşük olduğunu söyleyen yetkililer, bu toplulukların salgından en çok etkilendiğini ifade etti.

Rockland’de alınan açıl durum kararı şu ana kadar kızamık salgınına karşı alınan en ağır önlem olarak görülürken New York şehri ise acil durum ilanı yerine özellikle belli bölgelerde aşısız çocukların okula gitmesini yasakladı. New York’un yanı sıra Washington Eyaleti, Texas, Illinois ve California’da da kızamık vakaları görülüyor.

Kızamık hastalığının 2000 yılında ABD’de ortadan kalktığı duyurulmuş ancak geçtiğimiz yıldan bu yana Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, ülke genelinde kızamık yeniden görülmeye başlayarak 314 kişide tespit edildi.

ALMANYADA ’KIZAMIK AŞISI MECBURİYETİ’ TARTIŞILIYOR

Almanya’da çocuklarına kızamık aşısı yaptırmayan ailelerin sayısının giderek artması, sağlık politikacıları başta olmak üzere doktorları da tedirgin etmeye başladı. Ülkede kızamık aşısı, ebeveynlerin tercihine bırakılmış durumda.

Normal şartlarda bebeklerin rutin muayenelerinde yapılan kızamık aşısının, ailelerin çocuklarının rutin sağlık kontrollerini hafife almalarından dolayı ihmal edildiği ortaya çıktı. Bu aşının ihmal edilmesinin, çocukları ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya getireceğine dikkat çeken Prof. Dr. Karl Lauterbach, ebeveynlere yaptığı çağrıda bulunarak, Gelecek nesillerimizin sağlığı açısından ailelerimiz, sonu ölümlerle biten hastalıklara karşı yapılan aşıları ciddiye alıp, ihmallerden uzak durmalı derken, Federal Sağlık Bakanı ile kanuni bir düzenleme çalışmaları görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

Almanya'da her yıl kızamık aşısının ihmali sonucunda bin 600 çocuğun öldüğünü hatırlatan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Sağlık politikası uzmanlarından Prof. Dr. Karl Lauterbach, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahnın da, İtalya, Fransa gibi daha birçok ülkede kızamık aşısı mecburiyetinin Almanya'da da zorunlu hale getirilmesinden yana olduğunu açıkladı.

Çocuklarının gerekli aşılarını yaptırmayan ailelerin bu davranışları suistimaldir. Bunun da kanunlar nezdinde yaptırımları olmalıdır diyen Lauterbach, ailelerin başta kreşler olmak üzere okul, sosyal hizmet mekanları ve kültür çalışma alanlarında daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Karl Lauterbachın bu teklifi birçok camianın desteğini aldı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (26.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Çavuşoğlu'ndan Arap ülkelerine Golan Tepeleri tepkisi

Mike Pompeo'dan Golan Tepeleri ile ilgili tepkilere cevap

Bakü’de alışveriş merkezinde yangın

ABD'den Rusya'ya sert tepki