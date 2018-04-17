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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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17.04.2018 - 10:26, Son Güncelleme:

Dün gece Suriye'yi karıştıran yanlış alarm çıktı!

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Dün gece Suriye'yi karıştıran yanlış alarm çıktı!

Suriye resmi haber ajansı gece saatlerinde Humus hava sahasına füze saldırısı düzenlendiğini, füzelerin imha edildiğini duyurdu. Alman haber ajansı savunma sisteminin “yanlış alarm” sonucu devreye girdiğini bildirdi.

Deutsche Welle Türkçe'nin Alman haber ajansı dpa'dan aktardığı habere göre, Suriye'nin Humus kentinde gece saatlerinde hava savunma sisteminin devreye girmesine "yanlış alarmın" neden olduğunu duyurdu. Habere Suriye askeri çevreleri kaynak gösterildi. Suriye rejiminden henüz haberle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

 

"HAVA SAHASINA FÜZE SALDIRISI DÜZENLENDİ"

Suriye'de Humus hava sahası üzerinde gece hareketli saatler yaşanmıştı. Suriye resmi haber ajansı, Humus hava sahasının füzelerle hedef alındığını ve "askeri üslere" füze fırlatıldığını duyurdu. Haberde, "saldırgan" bir tutumdan söz edilirken, füzelerin kaynağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Rus ve İsrail medyasında yer alan haberlerde ise Suriye resmi yayın kuruluşları kaynak gösterilerek İsrail'in Suriye'ye füze saldırısı düzenlediği yönünde haberler yer aldı.
Olayın ardından gözlerin çevrildiği komşu İsrail, "konu hakkında bilgi sahibi olmadıkları" açıklamasını yaptı, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise "bölgede herhangi bir operasyon" düzenlenmediğini duyurdu.

Doğu Guta bölgesindeki Duma'da 7 Nisan'da düzenlenen saldırıda kimyasal silah kullanıldığı iddiası üzerine Cumartesi günü Fransa, ABD ve İngiltere Suriye'deki hedefleri vurmuştu.

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