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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
13.10.2018 - 19:28, Son Güncelleme:

Dün Almanya!

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Dün Almanya!

Almanya'da artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık on binlerce kişinin katılımıyla protesto edildi.

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Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve tanınmış kişinin destek verdiği “Parçalanamaz" adlı insiyatif, başkent Berlin’de "Açık ve özgür bir toplum için ayrımcılık yerine dayanışma" sloganıyla gösteri düzenledi.

Gösteride protestocular "Faşizm bir daha asla", "Irkçılık alternatif değildir", "Dayanışma sınır tanımaz" ve "Birlikte ırkçılığa karşı" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

NSU VE MÜLTECİLER

Bazı göstericiler aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından öldürülenlerin fotoğraflarını ellerinde tutarken, bir grup da can yelekleri taşıyarak Avrupa'nın mülteci politikasını protesto etti.

Alexander Meydanı’nda toplanan göstericiler, daha sonra buradan Zafer Anıtı’na yürüdü.

"Parçalanamaz" inisiyatifi tarafından yapılan açıklamada, yürüyüşe yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı ve bunun, insanların aşırı sağa karşı bir sinyal vermek istediğinin göstergesi olduğu ifade edildi.

BU İYİ BİR SİNYAL

Gösteriye katılan 36 yaşındaki Charlotte Falt, çeşitlikten ve dayanışmadan yana olduğu için yürüyüşe katıldığını belirterek, "Yürüyüşe bu kadar kişinin katılması olağanüstü. İçinde bulunduğumuz dönem iyi değil. Bundan dolayı bu kadar kişinin katılması bu iyi bir sinyal." değerlendirmesinde bulundu.

Tatjana Rüther (54) ve Anna-Sophi Wagner (53) de toplumda ırkçılığın değil çoğulculuğun olması gerektiğini vurgulayarak, "Herkes istediği gibi yaşamalı ve inanmalı." ifadelerini kullandı.

İsmini vermek istemeyen bir gösterici de yürüyüşe birçok kuruluş ve derneğin katıldığına işaret ederek “Medyanın aşırı sağcı içerikli yayınlara karşı bizim çok olduğumuzu göstermemiz lazım." şeklinde konuştu. 

 

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