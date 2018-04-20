Duma’daki koşullar incelemeyi engelliyor

KİMYASAL Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, 7 Nisan 2018 tarihinde Duma/Doğu Guta’da kimyasal silah kullanıldığı haberleri Durum Merkezi’ne ulaştığında uzmanlarından bir değerlendirme yapmasını istediğini söyledi. “İlk değerlendirmeden iddiaların ciddi olduğu sonucuna vardık. DTM’yi (Durum Tespit Misyonu) konuşlandırmak üzere hazırlıklara başladık. 10 Nisan günü Suriye makamlarına talebimizi ilettiğimizde onlardan da bir davet mektubu aldık” diyen Üzümcü, Rusya’nın da böyle bir misyonu desteklediğini kaydetti.

EKİP SALDIRI ALTINDA KALDI

Duma’ya gitmelerinin ertelenmesine ilişkin Hürriyet’e konuşan Üzümcü, “Uzmanlarımız Beyrut’a intikal ettikten sonra Suriye’deki bazı hedeflere hava saldırıları gerçekleştirildi. BM Güvenlik Ofisi’yle danışmalarda bulunduktan sonra misyonun Şam’a ve oradan Duma’ya gönderilmesine karar verdim. Duma’daki güvenlik koşulları henüz DTM’nin burada incelemeler yapmasına izin vermiyor. 17 Nisan günü keşif amacıyla Duma’ya giden bir BM Güvenlik ekibi saldırıya uğradı. Mevcut usullerimize göre BM’nin onayını DTM’yi konuşlandırma için bekleyeceğiz.” Üzümcü, uzmanların bilgi toplamayı sürdürdüklerini, mülakatların tamamlanması, değerlendirilmesi ve örneklemlerin tetkikinin zaman alacağını söyledi.

DTM bünyesinde analitik kimya eksperleri ve mühimmat uzmanları gibi görevlilerin yer aldığını belirten Üzümcü, OPCW’nun ülkelerin yaptığı açıklamalar ve basındaki yorumlardan etkilenmeden bağımsız ve tarafsız bir çalışma ortaya koyduğunu ifade etti. ‘Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’nin ihlali’ durumunda Üzümcü’ye göre; alınacak yaptırım kararlarıyla ilgili sözleşmede tam bir açıklık olmamakla birlikte, üyeliğin veya oy hakkının askıya alınması uygulanabilir. Böyle bir durumda BMGK’nın durumu değerlendirmesi ve tedbir alması bekleniyor.

BİLGİ NOTU

Suriye ordusunun kuşatması altındaki Duma’da 7 Nisan’da kimyasal saldırı olduğu yönünde sosyal medyada görüntüler paylaşılmıştı. 80 can kaybının olduğu belirtilmişti. OPCW incelemeleri beklenmeden ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye’de bazı hedefleri vurmuştu.

RUS AJAN VE KIZININ ZEHİRLENMESİ

İngiltere, mart başında Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia’nın zehirlenmesine ilişkin kimyasal maddenin tespiti için de OPCW’den yardım istedi. Bir uzman ekibini Salisbury’e gönderdiklerini belirten Üzümcü, ekibin gerek kurbanlardan aldığı numuneler gerek olay mahallinden topladığı örneklemlerin yetkili laboratuvarlarındaki analizleri sonucunda kimyasal maddenin niteliğiyle ilgili İngiltere’nin tespitlerini teyit edebildiklerini söyledi. “Bu kimyasal madde bugüne kadar örgütümüze bildirimde bulunulan kimyasal silahlar arasında yer almıyor” diyen Üzümcü, bu yüzden suikast girişimini kimin gerçekleştirdiği hususuna girmeden önce sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili yönleri izleyeceklerini açıkladı. Başkan, örgütün Bilimsel Danışma Kurulu’ndan teknik tavsiyelerde bulunmalarını isteyecek.