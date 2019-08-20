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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
20.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Düğününde DEAŞ katliam yaptı: ‘Umudumu kaybettim’

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Düğününde DEAŞ katliam yaptı: ‘Umudumu kaybettim’

AFGANİSTAN’ın başkenti Kabil’de cumartesi gecesi terör örgütü DEAŞ’ın hedef aldığı ve 63 kişinin yaşamını yitirdiği, 182 kişinin ise yaralandığı canlı bomba saldırısından, gelin Roeena (18) ve damat Mirwais Alani (26) sağ kurtuldu.

Mirwais Alani, Afgan Tolo News haber kanalına verdiği röportajda ‘umudunu kaybettiğini’ söyledi. Mirwais Alani, “Ailem ve eşim hâlâ şokta. Konuşamıyorlar bile. Eşimin bayılmaları devam ediyor... Erkek kardeşimi, arkadaşlarımı, akrabalarımı kaybettim. Hayatımda bir daha asla mutluluğu göremeyeceğim. Kendimi çok zayıf hissediyorum” dedi.

TALİBAN’I SUÇLADI

Taliban’ı ‘teröre ortam hazırlamakla’ suçlayan Alani, Afganistan’ın İngiltere’den ayrılarak bağımsızlığını kazanmasının 100’üncü yıl dönümü kutlamalarının ertelenmesinden de Taliban’ı sorumlu tuttu. Terzilik yapan Mirwais, Roeena ile yedi ay önce nişanlanmış ve aylardır düğün için para biriktirmiş. Gözyaşlarına hakim olamayan Alani, “Böyle bir şey olacağını bilseydim asla bu düğünü yapmazdım. İki saat içinde hayatımı mahvettiler. Biz kimseye kötü bir şey yapmadık, ama onlar bizim hayatımızı mahvetti” diye konuştu. Saldırıda gelinin 11 yaşındaki erkek kardeşi de hayatını kaybetmiş. Saldırı, tam da ABD ile Taliban’ın 18 yıldır süren savaşın ardından bir barış anlaşmasına çok yakın olduklarını ifade ettikleri bir dönemde yaşandı.

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