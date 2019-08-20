Düğününde DEAŞ katliam yaptı: ‘Umudumu kaybettim’
AFGANİSTAN’ın başkenti Kabil’de cumartesi gecesi terör örgütü DEAŞ’ın hedef aldığı ve 63 kişinin yaşamını yitirdiği, 182 kişinin ise yaralandığı canlı bomba saldırısından, gelin Roeena (18) ve damat Mirwais Alani (26) sağ kurtuldu.
Mirwais Alani, Afgan Tolo News haber kanalına verdiği röportajda ‘umudunu kaybettiğini’ söyledi. Mirwais Alani, “Ailem ve eşim hâlâ şokta. Konuşamıyorlar bile. Eşimin bayılmaları devam ediyor... Erkek kardeşimi, arkadaşlarımı, akrabalarımı kaybettim. Hayatımda bir daha asla mutluluğu göremeyeceğim. Kendimi çok zayıf hissediyorum” dedi.
TALİBAN’I SUÇLADI
Taliban’ı ‘teröre ortam hazırlamakla’ suçlayan Alani, Afganistan’ın İngiltere’den ayrılarak bağımsızlığını kazanmasının 100’üncü yıl dönümü kutlamalarının ertelenmesinden de Taliban’ı sorumlu tuttu. Terzilik yapan Mirwais, Roeena ile yedi ay önce nişanlanmış ve aylardır düğün için para biriktirmiş. Gözyaşlarına hakim olamayan Alani, “Böyle bir şey olacağını bilseydim asla bu düğünü yapmazdım. İki saat içinde hayatımı mahvettiler. Biz kimseye kötü bir şey yapmadık, ama onlar bizim hayatımızı mahvetti” diye konuştu. Saldırıda gelinin 11 yaşındaki erkek kardeşi de hayatını kaybetmiş. Saldırı, tam da ABD ile Taliban’ın 18 yıldır süren savaşın ardından bir barış anlaşmasına çok yakın olduklarını ifade ettikleri bir dönemde yaşandı.
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