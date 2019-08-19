Düğüne saldırı: 63 ölü
Afganistan’ın başkenti Kabil’de önceki gece bir düğünde düzenlenen intihar saldırısında aralarında kadın ve çocukların olduğu 63 kişi hayatını kaybetti, en az 182 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
AFGANİSTAN hükümet Sözcüsü Feruz Beşari, Kabil’in 6. güvenlik bölgesindeki düğün salonu Kasri Dubai’de düzenlenen intihar saldırısında 63 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 182 kişinin yaralandığını açıkladı. Önceki gece yerel saatle 22.40’ta gerçekleşen saldırıda, intihar bombacısı, üzerindeki düzeneği müzisyenlerin bulunduğu, çocukların ve düğüne katılanların eğlendiği sahneye yakın bölümde patlattı. Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sadık Sıddıki, Twitter’da yayımladığı mesajda, terör saldırısını kınarken “Kabil’de düğün salonunda düzenlenen intihar saldırısı hepimizi derinden üzdü. Bu, halkımıza karşı işlenmiş menfur bir suçtur. Bir insanı eğitip, git kendini bir düğünde patlat demek nasıl mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.
Şİİ HAZARALAR HEDEF
Başkent Kabil’de Şii Hazara topluluğunun yoğun yaşadığı batı kesiminde düzenlenen saldırı, Afganistan’da bu yılın başından beri gerçekleştirilen en kanlı terör saldırısı oldu. Taliban saldırıyı kınayan açıklamalar yaparken, bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Amerikan AP’nin haberine göre DEAŞ’a yakın bir internet sitesi, Kabil’de Şiilerin hedef alındığını, Pakistan vatandaşı bir DEAŞ üyesi canlı bombanın salona girerek üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini belirtti.
Site, daha sonra salonun hemen dışındaki bomba yüklü bir aracın patlatıldığını bildirdi. DEAŞ, Afganistan’da faaliyet göstermeye başladığı 2014’ten bu yana ülkedeki Şii Hazara topluluğunu hedef alan çok sayıda terör saldırısı gerçekleştirmişti.
Terör saldırılarının Afganistan’da son dönemde ABD ile Taliban arasında, ülkede kalıcı bir barışa ulaşmak üzere barış görüşmelerinin yürütüldüğü bir dönemde yapılması dikkati çekti. Amerikalı yetkililer ile Taliban temsilcileri arasında sürdürülen görüşmelerde tarafların Afganistan’da 18 yıldır süren çatışmaları durdurmak üzere anlaşmaya yakın olduğu, hatta bu ay başında sonuçlanması beklenen anlaşmanın yalnızca teknik detaylarının şekillendirilmeye çalışıldığı ifade edilmişti.
TÜRK DIŞİŞLERİ KINADI
TÜRKİYE, Kabil’de düzenlenen intihar saldırısını şiddetle kınayarak Afganistan’a taziye dileklerini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kabil’de düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından üzüntü duyulduğu belirtildi. Açıklamada, “Masum insanları hedef alan bu insanlık dışı terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost Afganistan hükümeti ile kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz” ifadesi yer aldı.
BİLGİ NOTU
Düğün salonunun olduğu caddede 7 Ağustos’ta meydanda bulunan güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, 14 kişi ölmüş, çevrede bulunan çoğu sivil 145 kişi yaralanmıştı.
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