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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
20.05.2018 - 00:48, Son Güncelleme:

Düğüne Amerikan vurgusu

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Düğüne Amerikan vurgusu

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in torunu Prens Harry, dün Windsor’da yapılan nikâh töreniyle hayatını Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile birleştirdi. Düğüne aralarında Amerikalıların da olduğu çok sayıda ünlü katılırken Amerikalı siyahi bir kilise korosunun da törende şarkı söylemesi, kutlamayı çok kültürlü bir merasime dönüştürdü.

BİRLEŞİK Krallık tahtının 6’ncı sıradaki vârisi olan 33 yaşındaki Prens Harry, dün 2016 yılından bu yana birlikte olduğu 36 yaşındaki Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile hayatını birleştirdi. Kraliçe 2’nci Elizabeth törenden hemen önce torunu Prens Harry’ye “Sussex Dükü” unvanını verdi. Eşi Meghan Markle da “Sussex Düşesi” unvanına layık görüldü.  

CHARLES EŞLİK ETTİ
Kraliyet nikâhı dün yerel saatle 12.00’de Windsor Kalesi’ndeki St. George Şapeli’nde gerçekleşti. Nikâhtan önce şapelde yerini alan Prens Harry, ağabeyi ve nikâh şahidi Prens William’ın yanında oturarak müstakbel eşini bekledi. Her iki prensin üzerinde de İngiliz Blues and Royals Alayı’na ait askeri kıyafet vardı. Babası gelmediği için şapeldeki koridorda Markle’a, Harry’nin babası Prens Charles eşlik etti. Reuters’a göre damat Prens Harry, babası Prens Charles’a dönerek, “Teşekkürler baba” dedikten hemen sonra, geline “İnanılmaz görünüyorsun” dedi.   

Düğüne Amerikan vurgusu

ANNESİ AĞLADI
Ardından beklenen an geldi ve çift, başpiskoposun huzurunda birbirlerine “Evet” dedi. Kraliyet nikâhı için hazırlanan yemin metninde geleneğin aksine, Meghan Markle, kocasına “itaat edeceğine” dair ifadeyi kullanmadı. Meghan Markle, siyahi bir anne ile beyaz bir babanın kızı. Markle’ın ailesinden düğüne katılan tek kişi 62 yaşındaki annesi Doria Ragland oldu. Gelinin babası Thomas Markle, sağlık gerekçesiyle nikâha katılamayacağını açıklamıştı.

Düğüne Amerikan vurgusuÜNLÜLER ORADAYDI
Nikâh töreninde 600 civarında davetli hazır bulundu. Törene davet edilen ünlü isimler arasında Amerikalı aktör George Clooney ile eşi Amal Clooney, televizyon sunucusu Oprah Winfrey, eski İngiliz futbolcu David Beckham ile eşi Victoria Beckham, şarkıcı Sir Elton John, tenisçi Serena Williams ve oyuncu Idris Elba yer aldı. Tören sonrası çift, Windsor’un sokaklarında kendilerini bekleyen  kalabalığı selamladı.

GELİNLİK VE TAÇ: Törende gözler Meghan Markle’ın gelinliğindeydi. Sade bir şıklık sergileyen gelinlik Fransız moda evi Givenchy’nin ilk kadın sanat yöneticisi İngiliz modacı Clare Keller tarafından tasarlandı. Gelinliğin uzun duvağında ise İngiliz Uluslar Topluluğu’na mensup 53 ülkeyi sembolize eden çiçek desenleri mevcuttu. Kraliçe 2. Elizabeth, geline 1932 yapımlı bir tacı ödünç verdi.

DÜĞÜN PASTASI: Düğün pastası ABD’li Claire Ptak adlı şef aşçı tarafından tasarlandı. Pastada mürver çiçeği şurubu, kreması ve İsviçre “merengi” de kullanıldı. Pasta, İngiliz şakayık ve güllerinin de olduğu çiçeklerle donatıldı.

Düğüne Amerikan vurgusu

KATE ESKİ ELBİSESİNİ GİYDİ: Prens William’ın eşi, gelinin eltisi Kate Middleton düğünde daha önce iki kez giydiği Alexander McQueen imzalı elbisesini giydi.  Düşes Catherine’nin fazla dikkat çekmemek için böyle yaptığı söyleniyor.

Düğüne Amerikan vurgusu

ABD’DEN KORO GELDİ
KİLİSE KOROSU ABD’DEN: Şapelde ABD’den gelen ve siyah üyelerden oluşan bir kilise korosu, ünlü Amerikalı soul şarkıcısı Ben E. King’in 1960’larda hit olmuş parçası “Stand by me”yi seslendirdi.

AŞKTA KUVVET VARDIR: Törende Amerikalı siyah piskopos Michael Bruce Curry yaptığı konuşmada, “Aşkta kuvvet vardır. Söylediğimi hafife almayın. Aşık olmuş biri, ne demek istediğimi anlar” dedi.

DIANA UNUTULMADI: 1997’de trafik kazasında hayatını kaybeden Prens Harry’nin annesi Galler Prensesi Diana da unutulmadı. Ve anısına şapel, Prenses’in en sevdiği çiçek olan beyaz güllerle donatıldı.

SUSSEX DÜKÜ VE DÜŞESİ: Prens Harry’nin düklük unvanını aldığı Sussex bölgesinin yüzde 80’i kırsal. Arazinin yarısından fazlası “Mükemmel Doğal Güzellik Alanları” olarak niteleniyor.

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