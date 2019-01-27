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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.01.2019 - 19:13, Son Güncelleme:

Düğünde facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Düğünde facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Peru'nun Tamburco kasabasında bir düğün töreni sırasında otelin istinat duvarı ve çatısının çökmesi nedeniyle en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsünün (INDECI) yayımladığı ön rapora göre, ülkenin Apurimac eyaletine bağlı Abancay şehrindeki Tamburco kasabasında, yaklaşık 100 kişinin katılımıyla düzenlenen düğün töreni sırasında otelin istinat duvarının ve çatısının bir kısmının çökmesi sebebiyle en az 13 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı.

INDECI Başkanı Jorge Chavez, olayın gecenin ilk saatlerinde, bölgede hakim olan ve alt yapıya zarar veren aşırı sağanaklar nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini açıkladı.

Chavez, hastaneye kaldırılan 30 kişiden 15'inin taburcu edildiğini, diğerlerinin ise tedavilerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Otelin yokuş bir arazinin çok yakınına inşa edildiğini söyleyen Chavez, otelin istinat duvarının çamur ve kayalara bir baraj görevi gördüğünü, bu nedenle yıkılan istinat duvarının da otelin çevre duvarıyla çatısının çökmesine neden olduğunu belirtti.

Bu arada, enkaz altında kalanların olması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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