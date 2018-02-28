Düğün konvoyuna sülale boyu ceza

8 bin 990 Euro'luk cezanın konvoydaki araçların birden fazla trafik ihlali yapmasından kaynaklandığı açıklandı.

Bu ihlallerden bazıları; sinyal vermeden sollama veya şerit değiştirme, gereksiz yere korna ikazı, motor kapağının üstünde insan taşınması, yaya yolu ve kavşakların geçişine engel olmak, diğer araç ve bisiklet sürücülerinin yolunu kesmek.

Mechelen Belediye Başkanı Bart Somers, düğün konvoylarının trafikte oluşturduğu risklerin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Düğün konvoyları trafikte diğer sürücüler için hayati tehlike oluşturuyor. Mechelen halkı düğün konvoylarından haklı olarak rahatsız oluyorlar” diyerek verilen cezayı haklı bulduğunu söyledi. Somers, “Bu tür davranışlar olumsuz örnek oluşturuyor ve saygı içinde bir arada yaşamak istediğimiz şehrimize yakışmıyor. Benim talebim üzerine, bu tür olaylarda polis devreye girerek hızlı para cezaları uyguluyor” ifadelerini kullandı.

Polis şefi Yves Bogaerts ise bu cezanın ilk olmadığını, Mechelen'de 2017 yılında yine bir düğün konvoyuna 2 bin 500 Euro ceza kesildiğini belirtti.,

(FOTO: TEMSİLİ)