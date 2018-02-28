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    Düğün konvoyuna sülale boyu ceza

    İHA
    28.02.2018 - 11:09 | Son Güncelleme:

    Belçika'da bir düğün konvoyuna kesilen para cezası hayrete düşürdü.   Belçika'nın Mechelen şehrinde 17 Şubat’ta bir düğün konvoyuna korna sesleri, tehlikeli manevralar ve kimi araçlardaki yolcuların camlardan sarkması üzerine polis müdahale etti. Polis ekipleri, konvoydaki 33 araçtan her sürücü için ayrı ayrı tutanak tutarken, 8 bin 990 Euro da ceza kesti.

    8 bin 990 Euro'luk cezanın konvoydaki araçların birden fazla trafik ihlali yapmasından kaynaklandığı açıklandı.

    Bu ihlallerden bazıları; sinyal vermeden sollama veya şerit değiştirme, gereksiz yere korna ikazı, motor kapağının üstünde insan taşınması, yaya yolu ve kavşakların geçişine engel olmak, diğer araç ve bisiklet sürücülerinin yolunu kesmek.  

    Mechelen Belediye Başkanı Bart Somers, düğün konvoylarının trafikte oluşturduğu risklerin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Düğün konvoyları trafikte diğer sürücüler için hayati tehlike oluşturuyor. Mechelen halkı düğün konvoylarından haklı olarak rahatsız oluyorlar” diyerek verilen cezayı haklı bulduğunu söyledi. Somers, “Bu tür davranışlar olumsuz örnek oluşturuyor ve saygı içinde bir arada yaşamak istediğimiz şehrimize yakışmıyor. Benim talebim üzerine, bu tür olaylarda polis devreye girerek hızlı para cezaları uyguluyor” ifadelerini kullandı.

    Polis şefi Yves Bogaerts ise bu cezanın ilk olmadığını, Mechelen'de 2017 yılında yine bir düğün konvoyuna 2 bin 500 Euro ceza kesildiğini belirtti.,

    (FOTO: TEMSİLİ)

    Etiketler: son dakika , haberler , BELÇİKA
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