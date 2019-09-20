Düğün konvoyu terörü

Geçtiğimiz pazar günü saat 15.00’te lüks otomobillerine binerek düğün için toplanan bir grup maganda, damat arkadaşlarıyla Sefaköy’e giderek gelini aldı. Burada bir süre bekleyen gruptan biri, 25 mermi alan uzun şarjör takılı tabanca ile binaların arasında havaya seri atışlar yaptı. Grup daha sonra salona gitmek üzere konvoy halinde D-100 karayoluna çıktı. Gelin arabası olan cipin şoförü, polis sirenini açarak seyrederken konvoydakilerden biri de karayolunda meşale yakarak ortalığı dumana boğdu. Bu arada susturucusuyla oynanmış bazı araçlar egzoz patlatırken silahla ateş edenler de konvoy terörüne eşlik ettiler.

TRAFİK DE KİLİT

D-100 karayolunda flaşörlerini yakarak ağır hareket eden grup, arkalarında kendilerini dehşetle izleyen araç sürücülerinden oluşan uzun bir kuyruk oluşturdu. Karayolunda can güvenliğini tehlikeye atan, huzuru kaçıran düğün konvoyunun görüntüleri sosyal medyadan yayınlandı. O görüntülerin, dün gün boyunca internet ve televizyondan yayınlanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti. Görüntülerden araçların plakaları belirlenerek adreslerine baskın düzenlendi. Silahla ateş açan 34 BKG 667 plakalı aracın şoförü E.B., meşale yakan 34 ERC 73 plakalı aracın sürücüsü K.P., 34 APR 94 plakalı aracın şoförü S.F.A., 34 KNG 42 plakalı araç sürücüsü E.O. 34 GH 2802 plakalı araç sürücüsü E.Y.34 PE 3796 plakalı aracın şoförü E.E. 34 LTF 47 plakalı araç sürücüsü İ.S. ve 34 LH 1565 plakalı araç şoförü M.C. gözaltına alındı.

324’ER TL CEZA

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-d (Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak) maddesi uyarınca 108 TL, 56/1-d (Araçlarının zorunlu olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeniyle veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak) maddesi uyarınca 108 TL, 73/1-a (Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek) maddesi uyarınca 108 TL olmak üzere her sürücüye ayrı ayrı toplam 324 TL İdari para cezası uygulandı.

Dehşet saçan sürücüler Türk Ceza Kanunu’nun 179/2 “ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesi uyarınca adli işlem için Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği’ne teslim edildi. E.B.’nin Bayrampaşa’daki evinde kurusıkı olduğunu iddia ettiği tabancasının aranma kararı uyarınca alınacağı belirtildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “15/09/2019 Pazar günü düğün konvoyunda bulunan araçların trafiği keserek meşale yakarak ve havaya tabanca ile ateş ederek Genel Güvenliği ve Asayişi Tehlikeye düşürdükleri, tespit edilmiştir. Olaya karışan 6 otomobil ve bu otomobilleri kullanan şahıslar yakalanmışlardır. Gözaltına alınan şüphelilerin kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, fuhuşa teşvik, uyuşturucu madde kullanmak mala zarar verme suçlarından suç kayıtları olduğu tespit edilmiştir” denildi.

6 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Hukukçular, düğün konvoyunda çevreye ateş eden, trafiği durduran ve meşale yakan şehir magandalarının iki ayrı suçtan toplam 6 yıla kadar hapis istemiyle asliye ceza mahkemelerinde yargılanabileceğini belirtti.

Avukat Ali Asğar Tezel şu bilgileri verdi: “Konvoydaki araç sürücüleri tek bir eylemde birden fazla suç işlemiştir. Meskun mahalde ateş edilerek genel güvenliği kasten tehlikeye sokmuşlardır. Bunun yanında trafik düzenini bozma, korku yaratma suçları da vardır. Sadece bu suçlar bile yargılanma sonrası ceza almaya yetecektir.” Avukat Sema Kılıç ise şunları söyledi: “Düğün konvoyundaki kişiler havaya ateş ederek genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunu işliyor. Suçun sabit görülmesi ile şüpheli altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bunun yanında konvoydaki kişiler Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu işlemiştir. Bu kişilere üç aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilir” dedi.

ARAÇLAR KİRALIKMIŞ

Yaklaşık 100 aracın olduğu konvoydaki lüks gelin arabası ve takipteki diğer otomobillerin birçoğunun kiralık olduğu açıklandı. Gözaltına alınan 8 kişi ateş açtıkları silahların tamamının kurusıkı olduğunu iddia etti.