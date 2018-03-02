Düğün fotoğraflarını beğenmedi fotoğrafçıya saldırdı!

BBC Türkçe'nin haberine göre Liao, hem İngilizce hem de Çince sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarda, Amara Wedding ve şirketin sahibi Kitty Chan'i "kirli taktiklerle" müşterilerine yalan söylemekle suçladı. İşleri kötüleşen şirket sahibi Chan ise, işletmeyi kapatmaya karar verdi.

Mahkeme dosyasına göre, her şey Liao çiftinin üç yıl önceki düğünleri öncesi çekilen prova fotoğraflarını beğenmemesiyle başladı. Amara Wedding için çalışan bağımsız fotoğrafçıdan memnun kalmayan çift, organizasyon şirketine ödemeleri gereken paranın hepsini vermedi.

Şirket buna rağmen imzaladıkları kontrata bağlı kalarak çifte makyaj, saç, fotoğraf hizmetleri verdi ve tören hazırlıklarını yaptı. Ancak çift ödemeyi tamamlamayınca şirket, çekilen düğün fotoğraflarını basıp, vermeyi reddetti. Mahkeme dosyasına göre buna rağmen çift ödemeleri yapmadı.

Şirketin sahibi Chan, kontratı iptal ederek daha önce yaptıkları ödemelerin bir bölümünü geri vermeyi teklif etti. Çift bunu da reddetti ve kontratı ihlal ettikleri gerekçesiyle organizasyon şirketine tazminat talebiyle dava açtı.

Chan ise hizmetlerinin karşılığını almadıkları gerekçesiyle çifte karşı dava açtı. Gelin Emily Liao, bunun üzerine internette Chan ve başında olduğu düğün organizasyon şirketi hakkında çok sert yorumlar yazmaya başladı.

Çift tazminat talebiyle açtıkları davayı kaybederken, Chan çifte açtığı karşı davayı kazandı. Mahkeme, Emily Liao'nun internetteki bu yorumlarla şirket sahibinin itibarını zedelediği gerekçesiyle kadını para cezasına mahkum etti. Mahkeme başkanı kadının "memnuniyetsizliğinin de haklılığını kanıtlayamadığını" söyledi.

CBC haber kanalına konuşan Chan ise, şirketinin gördüğü zararın telafi edilemez olduğunu belirtti.

Chan, "İnsanların internette söylediklerinin yaratabileceği sonuçlarla yüzleşmesi gerektiğini göstermek istedim" diye konuştu.