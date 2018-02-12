Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler > Dünya>Dubaili bir şirket, 100 bin Suudi kadın şoförü işe alacak

    Dubaili bir şirket, 100 bin Suudi kadın şoförü işe alacak

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 08:37 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan'da kadınlara araba kullanma hakkı tanınması ile birlikte yeni iş alanları da oluşmaya başladı. Dubai merkezli araç paylaşım şirketi Careem, halihazırda bin Suudi kadın şoförle kontrat imzaladıklarını ve önümüzdeki dönemde bu sayıyı 100 bine çıkaracaklarını açıkladı.

    Suudi Arabistan Kralı Salman'ın geçtiğimiz yıl Eylül ayında kadınların araç kullanmasına izin vermesi, işsiz binlerce Suudi kadın için de iş umudu oldu. Konu ile ilgili kararnamenin Haziran 2018'de yürürlüğe girmesi ile Suudi Arabistan yollarında artık kadın şöförleri görmek de mümkün olacak.

    Habertürk'ün aktardığına göre Dubai merkezli araç paylaşım şirketi Careem, yasağın resmi olarak kalkmasıyla birlikte binlerce kadını istihdam edeceğini duyurdu.

    1 YILDA 100 BİN SUUDİ KADIN ŞÖFÖR ALINACAK

    Suudi Arabistan'da çok büyük bir büyüme fırsatı gördüklerini anlatan Careem'in kurucu ortağı Magnus Olsson, "Haziran ayı için şimdiden çok heyecanlıyız. Bu karar ülke için çok önemli bir mihenk taşı olacak. Biz de şimdiden kadın şöförleri eğitmeye başladık ve Haziran 2019'a kadar 100 bin kadın sürücüye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

    Olsson, şimdiden bin kadın şöförle kontrat imzaladıklarını da sözlerine ekledi.

    Suudi Arabistan'da kadınlar arasındaki işsizlik çok büyük boyutlarda bulunuyor. Halihazırda 1 milyondan fazla kadının aktif olarak iş aradığı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Pasaport Kontrol Ajansı ilk kez havalimanındaki pasaport kontrollerinde kadınların istihdam edilmesi kararı almış ve 140 kişilik kadroya 107 bin kadın başvurmuştu.

    EKONOMİK AKTİVİTE HIZLANACAK
    Kadınların ekonomik hayata girmesinin büyük bir dönüşüm sağlayacağını ve ekonomik aktivitenin hızlanacağını söyleyen Olsson, "Bu nedenle Suudi pazarında büyük bir potansiyel öngörüyoruz. Kadınların iş hayatındaki yerini alması ile ulaşım ihtiyaçları artacak ve bu da bize olumlu yansıyacak" dedi.

    Suudi Arabistan'da araç paylaşım sektöründe toplam 20 firma yer alıyor ve sektörde büyük bir rekabet yaşanıyor.

    Etiketler: Dubai , Suudi Arabistan , şoför
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri