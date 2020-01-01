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Haber Giriş: 01.01.2020 - 10:27,Son Güncelleme:/

Dubai yeni yılı havai fişek ve ışık gösterisiyle karşıladı

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Dubai yeni yılı havai fişek ve ışık gösterisiyle karşıladı

Dubai, 2020'yi havai fişek ve ışıklandırma sistemleriyle düzenlenen gösterilerle karşıladı.

Dubai'de binlerce kişi 2020'yi kutlamak için dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'nın çevresinde sokak ve caddeleri doldurdu. Dubai, yeni yılı Burj Khalifa'den atılan havai fişekler ve ışık gösterisi ile karşıladı. Gösteri sırasında Körfez ülkelerinin bayrakları gösterildi. Havai fişek ve ışık gösterileri dakikalarca sürerken, halk ve turistler o anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti.

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