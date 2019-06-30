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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dubai Şeyhi’nin karısı kaçtı

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Dubai Şeyhi’nin karısı kaçtı

Dubai Şeyhi Muhammed el Maktum’un altıncı eşi Prenses Haya el Hüseyin’in, iki çocuğuyla birlikte ülkeden kaçtığı iddia ediliyor. Daha önce de kızı Prenses Latifa ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

Dubai Şeyhi Muhammed el Maktum’un eşi Prenses Haya’nın, bir Alman diplomatın yardımıyla ülkeden kaçtığı, Almanya’dan siyasi sığınma istedikten sonra şu anda Londra’da gizlendiği öne sürülüyor. Oxford Üniversitesi’nde eğitim alan ve 2004 yılında El Maktum ile evlenen Prenses Haya (45), Eski Ürdün Kralı Hüseyin’in kızı ve şimdiki Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın üvey kız kardeşi. Prenses Haya ile ilgili iddialar, geçen yıl Şeyhin kızı Prenses Latifa’nın baskılar nedeniyle ülkeden kaçma ve ABD’den siyasi sığınma girişimi sonrasına denk geldi. Latifa’nın (31) bir yatla ülkeden kaçmaya çalışırken Hindistan açıklarında yakalanarak ülkeye geri getirildiğine dair haberler basına yansımıştı.

31 MİLYON STERLİNLE KAÇTI

Sosyal medyada aktif olan Prenses Haya’nın şubat ayından bu yana herhangi bir paylaşım yapmaması, mayıs ayından beri de ortalıkta görünmemesi spekülasyonları arttırdı. 31 milyon sterlinle yurtdışına kaçtığı belirtilen Haya’nın boşanmak istediği de iddia ediliyor.

Dubai Şeyhi’nin karısı kaçtı

ASCOT’U KAÇIRMAZDI

Biniciliğe meraklı olan ve İngiltere’deki Ascot at yarışlarında Dubai Şeyhi’ne eşlik eden Prenses Haya’nın geçen haftaki Ascot yarışlarında eşini yalnız bırakması da dikkat çekti.

 

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