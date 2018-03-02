Dubai pozu ortalığı karıştırdı

25 yaşındaki bir çocuk annesi Lombardi’nin kıyafetlerini açık bulan takipçileri, şarkıcıyı tatil yaptığı ülkenin yasalarına ve kültürel yapısına uymamakla suçladı. Bazı takipçileri ise Lombardi’yi bulunduğu ülkenin kurallarına sagı göstermeye çağırdı. Sarah Lombardi’nin fotoğraflarının altına yapılan yorumların çoğunluğunda, Dubai’de kısa şort ve bikini giymenin yasak olduğu hatırlatıldı. Ancak yorum yazanların bilmediği bir şey vardı; Tatil için Dubai’yi tercih eden turistlerin otel ve tesis içinde diledikleri gibi giyinmeleri serbest.

Lombardi, gelen tepkilerin artması üzerine bu kez üzerinde uzun bir elbiseyle çekilmiş fotoğrafını paylaşarak tartışmayı sonlandırdı.