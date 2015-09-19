Dubai Emiri'nin oğlu öldü
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un 33 yaşındaki oğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Dubai kraliyet divanından yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettiği oğlu Raşid'i Rabbine uğurlayan Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'a başsağlığı diliyoruz" denildi.
Dubai'de üç gün yas ilan edildiği ve resmi kurumlarda da bayrakların yarıya indirildiği duyuruldu.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şeyh Raşid bin Muhammed el Maktum, 12 Kasım 1981'de Dubai'de doğmuştu. Dubai Emiri Şeyh Muhammed'in en büyük oğlu olan Şeyh Raşid, 2002 yılında İngiltere'deki Sandhurst Akademisi'nden mezun olmuştu.
Şeyh Muhammed'in 24 çocuğundan biri olan Şeyh Raşid'in bir yaş küçük kardeşi Şeyh Hamdan, Dubai'nin Veliaht Prensi.
Sporcu kimliğiyle tanınan Şeyh Raşid'in serveti, 2010 yılında Forbes tarafından yaklaşık 1.9 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.
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