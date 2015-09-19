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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr
19.09.2015 - 15:18, Son Güncelleme:

Dubai Emiri'nin oğlu öldü

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Dubai Emiri'nin oğlu öldü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un 33 yaşındaki oğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Dubai Emirinin oğlu öldü
Dubai kraliyet divanından yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettiği oğlu Raşid'i Rabbine uğurlayan Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'a başsağlığı diliyoruz" denildi.

Dubai'de üç gün yas ilan edildiği ve resmi kurumlarda da bayrakların yarıya indirildiği duyuruldu.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şeyh Raşid bin Muhammed el Maktum, 12 Kasım 1981'de Dubai'de doğmuştu. Dubai Emiri Şeyh Muhammed'in en büyük oğlu olan Şeyh Raşid, 2002 yılında İngiltere'deki Sandhurst Akademisi'nden mezun olmuştu.

Şeyh Muhammed'in 24 çocuğundan biri olan Şeyh Raşid'in bir yaş küçük kardeşi Şeyh Hamdan, Dubai'nin Veliaht Prensi.

Sporcu kimliğiyle tanınan Şeyh Raşid'in serveti, 2010 yılında Forbes tarafından yaklaşık 1.9 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

 

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