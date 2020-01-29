DSÖ’den itiraf gibi açıklama: Virüste yanıldık

ÇİN’de ölenlerin sayısı 106’ya çıktı. Virüsün 4 bin 515 kişiye bulaştığı açıklandı. Ülkelerden art arda vatandaşlarına “Çin’e gitmeyin” uyarıları yapılıyor. ABD, Fransa ve Japonya, Çin’deki vatandaşlarını tahliye etmeye çalışıyor. Çin’de 17 şehir karantinaya alınırken, 50 milyondan fazla kişi hastalık nedeniyle tecrit altında. Hong Kong yönetimi de Çin’e bağlanan tren hattını yarından sonra durdurma kararı aldı. 10’dan fazla ülke ve bölgede görülen virüse, son olarak Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde de rastlandı. DSÖ, ölümcül virüsle ilgili değerlendirme hatası yaptıklarını kabul etti. Bir yetkili, ilk başlarda virüsün küresel riskini ‘orta’ olarak değerlendirdiklerini ancak bunun hata olduğunu söyledi. Yetkili, salgınının küresel ölçekte ‘yüksek’ riski olduğu belirtilerek bu düzeltmenin, uluslararası kamu sağlığı açısından ‘acil durum ilanı’ anlamına gelmediğine dikkati çekti.