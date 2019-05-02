‘Drone’la organ nakli
ABD’nin Maryland eyaletinde 19 Nisan’da, 8 yıldır böbrek bekleyen 44 yaşındaki 3 çocuk annesi Trina Glispy’ye 5 km uzaklıktaki bir merkezden drone ile taşınan bir böbrek nakledildi.
Geleneksel taşıma yöntemlerinden daha hızlı ve güvenilir olduğu belirtilen yöntemle, bağışlayan kişiden alınan organ doğrudan ihtiyacı olan hastaya yetiştirilecek. Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Joseph R. Scalea, organların bağışlayan kişiden alındıktan sonra alıcı kişiye nakledilmesi için geçen her saniyede daha sağlıksız hale geldiğine dikkat çekiyor.
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