Drone ile çekilen bu tutuklular Uygur Türkleri mi
Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde çekildiği iddia edilen bir görüntü Çin’in Uygur Türklerine yönelik kötü muamelesini yeniden gündeme getirdi.
Elleri ve gözleri bağlanmış, saçları tıraş edilmiş yüzlerce kişinin bir tren garında nakledildiğini gösteren drone görüntüsü tepkiye neden oldu. İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü’nden Nathan Ruser, görüntünün Sincan Uygur Özel Bölgesi’nin güneydoğusundaki Korla kentinde geçen yıl ağustos ayında çekildiği sonucuna ulaştıklarını söyledi. Görüntülerle ilgili Çin makamlarından henüz bir açıklama gelmedi. Çin’in Uygur Türkleri’ni kültürlerinden koparmak için yeniden eğitim kamplarına aldığı öne sürülüyor.
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