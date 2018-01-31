Dresden bombacısı hakim karşısında

PEGIDA’cı Nino K.’nın Fatih Camisi’ne gerçekleştirdiği saldırı, Müslüman toplum içinde büyük korku ve endişeye yol açmıştı. Saldırı, aşırı sağcıların silahlandığı anlamına geliyordu. Saldırıyla siyasi mesajı vermek isteyen 31 yaşındaki Nino K., bugün Dresden Eyalet Mahkemesi’nde yargı önüne çıkıyor. Nino K., dört kişiyi öldürmeye teşebbüs, bomba taşımak ve ağır kundaklama yapmakla suçlanıyor. Dava için 13 duruşma tarihi planlandı. Nino K.’nın suçunu itiraf etmesi durumunda dava daha erken de sonuçlanabilir.

Camiye saldırıda kullanılan bomba ve DNA izlerini takip eden polis, Nino K.’yı 8 Aralık’ta çalışmaya gittiği Hessen Eyaleti’ndeki Usingen kentinde yakaladı. Saldırganın evinde yapılan aramada bir adet daha hazır bomba bulundu. Ayrıca polisin soruşturmasına göre Nino K., birkaç adet hazır bombayı daha Elbe nehrine atarak yok etti. Nino K., 8 Aralık’tan beri cezaevinde.





MERKEL’İ DE TEHDİT ETTİ

Nino K., mavi montu, sırt çantası ve motosiklet kaskıyla caminin güvenlik kamerasına yakalanmıştı. Çantasındaki bombalardan birini caminin önünde, diğerini ise kısa bir süre sonra Dresden Kongre Merkezinin çatısında patlattı. Kongre merkezinde bir hafta sonra, yani 3 Ekim’de Almanya’nın birleşmesinin 26’ncı yıl dönümü kutlanacaktı. Kutlamalara eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile Başbakan Angela Merkel de katılacaktı.

Nino K., saldırıdan hemen önce, yabancı ve İslam karşıtı PEGIDA hareketinin gösterisinde konuşmacıydı. Hareketin sabıkalı lideri Lutz Bachmann, Nino K.’yı sahneye, “Bizim Nino” diye çağırdı. O da konuşmasında Başbakan Merkel’i ‘halk haini’ olarak nideledi. “Seni affetmeyeceğiz” diyerek tehdit etti. Mültecilere, “Tembel Afrikalılar” dedi.

YARA ALMADAN KURTULDULAR

Akşam saat 21.45 sıralarında gerçekleşen saldırıdan, cami imamı Hamza Turan, eşi ve iki çocukları şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay, Almanya’da yoğun endişe ve korkulara yol açtı. Başbakan Angela Merkel, Hamza Turan’ı Dresden’deki kutlamalarda kabul ederek, “Korkmayın, arkanızdayız” mesajı verdi.