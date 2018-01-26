Dört günde dördüncü saldırı!

Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaletindeki Stade kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Ulu Camii’ne ve gençlik lokaline saldırı düzenlendi. Saldırının terör örgütü PKK yandaşları tarafından yapıldığı düşünülüyor.

DW Türkçe, cami ve gençlik lokaline saldırıyı duyurduğu haberinde, DİTİB Aşağı Saksonya Teşkilatı Başkan Yardımcısı Emine Oğuz’un değerlendirmelerine de yer verdi. Oğuz, perşembeyi cumaya bağlayan gece yapılan saldırıda binaların camlarının kırıldığını ve duvarlarına sprey boya ile yazılar yazıldığını kaydetti.

Saldırının, Suriye’nin kuzeyinde Türk ordusu tarafından yapılan operasyona karşı Almanya’da terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği protestolar ile bağlantılı olduğundan yola çıktıklarını belirten Oğuz, ellerinde saldırganlardan bu yönde bir mesaj bulunduğunu söyledi.

DİTİB yetkilisi, saldırının Almanya’da dört gün içinde DİTİB camilerine yönelik dördüncü saldırı olduğuna dikkat çekti.