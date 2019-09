Dorian kasırgasını yok etme planı sosyal medyayı salladı

Florida eyaletinin Palm Bay bölgesinde çekim yapan bir televizyon kanalı bölge halkına Dorian kasırgası ile ilgili görüşlerini sordu.

Röportaj veren ve ismi açıklanmayan bir kişi, durumun kötüye gittiğini fakat yetkililerin kasırgalarla mücadele etmek adına fiziksel olarak hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Açıklama yaparken son derece öfkeli olduğu anlaşılan adam bir süre sonra kameraya baktı ve kasırgaları kökten yok etmek adına planını anlattı.

From a mobile home park in Palm Bay, this man has some ideas on how the military could stop hurricanes. #HurricaneDorian pic.twitter.com/JAiFJ7QAOc