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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraf: Reuters
03.09.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

Dorian kasırgasını yok etme planı sosyal medyayı salladı

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Dorian kasırgasını yok etme planı sosyal medyayı salladı

ABD'nin Florida eyaletinde bir televizyon kanalına demeç veren ve ismi açıklanmayan bir kişi, ABD ordusuna Dorian kasırgasını yok etmesi için okyanusa buz atarak suyu serinletmesini önerdi ve askeri uçakların Dorian'ın çevresinde daire çizerek kasırganın yönünü değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Florida eyaletinin Palm Bay bölgesinde çekim yapan bir televizyon kanalı bölge halkına Dorian kasırgası ile ilgili görüşlerini sordu.

Röportaj veren ve ismi açıklanmayan bir kişi, durumun kötüye gittiğini fakat yetkililerin kasırgalarla mücadele etmek adına fiziksel olarak hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Açıklama yaparken son derece öfkeli olduğu anlaşılan adam bir süre sonra kameraya baktı ve kasırgaları kökten yok etmek adına planını anlattı.


"Neden ordu ılık suya buz atmıyor? Buz atsa kasırga bu denli hızlı ilerlemez" diyerek planından bahsetmeye başlayan adam, "Kasırga etrafında birkaç savaş uçağını rüzgar yönünün tersine doğru uçurarak da kasırga ile mücadele edilebilir" dedi.

Sosyal medyada viral haline gelen röportaj 5 milyona yakın görüntülenme aldı.

Çok sayıda kişi adamın planını saçmalık olarak nitelerken bazıları da planın denemeye değer olduğunu ifade etti.

KASIRGA CİDDİ TAHRİBATA YOL AÇTI

Şiddetli rüzgar ve yağmur, Bahamalar'da ciddi tahribata yol açtı.

ABD'nin güneydoğu sahillerine 3'üncü kategoride yaklaşan Dorian Kasırgası'nın pazartesi günü akşam saatlerinde Florida sahillerinde etkili olması bekleniyor.

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