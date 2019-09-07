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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA, Hurriyet.com.tr/ Dış Haberler - Fotoğraflar: AFP, Instagram
07.09.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Dorian Kasırgası'nda ölü sayısı artıyor... Paylaşılan bir fotoğraf ise korkuttu

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Dorian Kasırgası'nda ölü sayısı artıyor... Paylaşılan bir fotoğraf ise korkuttu

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43'e yükseldi. İnternette dolaşan bir fotoğraf sosyal medya kullanıcılarını korkuttu.

Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran kasırganın 5'inci gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kasırga nedeniyle 35'i Abacos Adaları'nda olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e çıktığı belirtildi. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Bölgeyi şu ana kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian Kasırgası Bahamalar'da büyük hasara neden olurken, binlerce kişi de evsiz kaldı.

Dorian Kasırgasında ölü sayısı artıyor... Paylaşılan bir fotoğraf ise korkuttu

Kategori 1 seviyesine gerileyen Dorian Kasırgası, ABD'nin doğu yakasında kuzey yönünde ilerliyor.

Kasırganın etkili olduğu Kuzey Carolina eyaletinde Ocracoke Adası'nda şiddetli yağmur ve suların yükselmesi nedeniyle yüzlerce kişinin evlerinde mahsur kalmış olabileceğinden endişe ediliyor.

Dorian Kasırgasında ölü sayısı artıyor... Paylaşılan bir fotoğraf ise korkuttu


Bu arada sosyal medyada yayılan bir fotoğraf ABD'lileri korkuttu. Fotoğraf 'Bahamalar'dan Florida'ya gelen bulutlar' diye paylaşıldı. Gerçek ise sonra anlaşıldı.

Fotoğrafı ve videoları gören sosyal medya kullanıcılarından bazıları 'kıyamet' yorumları yaparken bazıları ise paylaşımın gerçek olmadığını söyledi. 

Fotoğraf Brent Shavnore isimli bir sanatçının dijital çalışmasıydı ve 12 Nisan'da paylaşılmıştı. 

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