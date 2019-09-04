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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
04.09.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

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Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Atlas Okyanusu'nda Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran Dorian Kasırgası, can kaybına ve büyük hasara neden oldu.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bahamalar'da yetkililer, daha önce 5 olarak açıklanan ölü sayısının 7'ye yükseldiğini ve sayının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis ise Marsh Limanı çevresindeki yapıların yüzde 60'ının zarar gördüğünü belirtti.

Dorian Kasırgası, şu ana kadar bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.

KASIRGA ABD'YE DOĞRU İLERLİYOR

Kategori 2 seviyesine gerileyen kasırga, ABD'nin doğu yakasında Florida, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerine doğru ilerliyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, güç kaybeden Dorian Kasırgası'nın hala tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü ve saatteki hızı 177 kilometreye gerileyen kasırganın sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

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