Dorian Bahama’yı vurdu
Dorian Kasırgası saatte yaklaşık 280 kilometre hızla Bahama Adaları’nı vurdu.
En yüksek seviye olan 5. kategoriye yükselen kasırga, evlerin çatılarını uçurdu, elektrik hatlarına zarar verdi. Bahama Adaları Başbakanı Hubert Minnis, tahliyeyi reddedenlerin ciddi tehlike altında olduğu uyarısında bulundu ve “Evler, yapılar geriye konabilir ama hayatlar geri getirilemez” dedi. Polis de halka güvenli yerlere gitmeleri için ‘yalvardıklarını’ söyledi. Saatte 280 kilometre hıza ulaşan Dorian, Bahamaları vuran en kuvvetli kasırga oldu. ABD Başkanı Trump Twitter’dan, “Bahama halkı için dua ediyoruz. Daha önce hiç olmadığı hızda vuruyor” dedi. Dorian’ın iki gün boyunca şiddetli yağmur, yüksek dalgalar ve yıkıcı rüzgârla Bahamaları etkisi altına aldıktan sonra ABD’ye geçmesi bekleniyor.
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