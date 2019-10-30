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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.10.2019 - 22:22, Son Güncelleme:

Dördüncü ortak karar... Terör listesine eklendiler!

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Dördüncü ortak karar... Terör listesine eklendiler!

ABD ve Suudi Arabistan'ın eş başkanı olduğu Terör Finansmanı Hedefleme Merkezi (TFTC), İran bağlantılı 21 kurum ve 4 kişiyi terör listesine dahil etti.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun haberine göre, ABD ve Körfez ülkelerinden oluşan TFTC, "İran Devrim Muhafızları ve Lübnan'daki Hizbullah'ın terör faaliyetlerini destekledikleri" gerekçesiyle 21 kurum ve bankanın yanı sıra 4 kişiyi terör listesine aldı

Söz konusu kurum ve kişilerin tüm mal varlıklarının dondurulacağı ve bunlarla doğrudan veya dolaylı işlem yapılmasının yasaklanacağı belirtildi.

Haberde, merkezin üyeleri arasında koordineli bir şekilde gerçekleştirilecek olan bu uygulamanın "İran'ın bölgenin istikrarını baltalama gücünü kaybetmesi yönünde atılan önemli bir adım" olacağı ifade edildi.

Al Arabiya'nın haberinde, terör listesine alınan bazı kurum ve şahısların isimleri şöyle sıralandı:

İran Devrim Muhafızlarına bağlı milis gücü "Besic", "Besic Yardımlaşma Kurumu", "Mehr Bank" ve "Millet Bank"ın yanı sıra İran Devrim Muhafızları, Kudüs Gücü ve Hizbullah bağlantılı ve Irak doğumlu Şibl Muhsin ez-Zeydi, Hizbullah bağlantılı Lübnan doğumlu Yusuf Haşim, Hizbullah bağlantılı Kuveyt doğumlu Muhammed Abdulhadi Ferhat.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da 21 kurum ve 4 kişiyle ilgili kararın, terörle mücadele ve Birleşmiş Milletler Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması çerçevesinde alındığı kaydedildi.

TFTC'NİN DÖRDÜNCÜ ORTAK YAPTIRIM KARARI

ABD, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin üyesi olduğu TFTC, Mayıs 2017'de kurulmuştu.

Bu, merkezin kuruluşundan bu yana aldığı dördüncü ortak yaptırım kararı oldu.

 

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