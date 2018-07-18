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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İlker Sezer / hurriyet.com.tr
18.07.2018 - 08:40, Son Güncelleme:

Türk taksi şoförü belediye başkanlığı yolunda... 'Dönerleri bedava yap'

İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
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İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
Türk taksi şoförü belediye başkanlığı yolunda... 'Dönerleri bedava yap'

Almanya'da yaşayan İstanbul doğumlu Serhat Yılmaz, büyüdüğü kentin 18 yıllık belediye başkanını devirmek için bağımsız aday olma kararı aldı. Taksi şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan 28 yaşındaki Yılmaz, bulunduğu eyaletteki en genç ve ilk göçmen aday olarak tarihe geçti. Bağımsız aday olmak için yeterli sayıdaki imzayı toplamayı başaran Yılmaz, şimdiden diğer siyasi partilerin radarına girmeye başladığını söylüyor.

4 yaşında taşındığı Bad Bramstedt kentinin belediye başkanı olmayı çocukluk hayali olarak niteleyen Yılmaz, 500-600 Türk ailenin yaşadığı yerleşim yerini yönetmenin kendisi için siyaset hayatının başlangıcı olacağı görüşünde. Almanya'da göçmenlerin ve Müslümanların daha çok siyaset sahnesinde bulunmasını arzu ettiği için bağımsız bir adım attığını söyleyen Yılmaz, 6 yılda bir düzenlenen seçimlerde bu sene ilk kez hâlihazırda belediye başkanı olan Hans Jürgen Küttbach'ın karşısına kendisiyle birlikte iki adayın çıktığını söyledi.

Almanya'da bir süre bir toptancıda yönetici olduğunu daha sonra taksi şoförlüğü yapmaya başladığını söyleyen Yılmaz, Schleswig-Holstein eyaletinin belediye başkanlığı için eğitim sınırı koymaması nedeniyle aday olma konusunda herhangi bir engelle karşılaşmadı.

Türk taksi şoförü belediye başkanlığı yolunda... Dönerleri bedava yap

23 Ağustos'ta gerçekleşecek seçim öncesi siyasi faaliyetlerini hızlandıran Yılmaz, seçimi kazanması durumunda Almanya'daki siyasi partilerin kendisiyle ilgilenmeye başlayacağını düşündüğünü söyledi. 15 bin nüfuslu bölgede yaşayanların iş bulmak için sürekli büyük kentlere taşındığını ve kentte sadece küçük işletmelerin bulunduğunu söyleyen Yılmaz, hedeflerinden birinin bölgeye bir fabrika getirmek olduğunu söyledi.

Yılmaz'ın aklına gelen ikinci hedef ise gençlerin uyuşturucu sorununa müdahale etmek. Ancak Yılmaz adaylığı konusunda Alman toplumundaki ön yargıları gerekçe göstererek temkinli konuşuyor: "Eğer Hıristiyan bir ülkeden gelen bir göçmen olsaydım, belediye başkanlığını kazanma ihtimalimin daha yüksek olduğunu düşünürdüm. Ancak Türk ve Müslüman olmanın zorluğunu yaşayacağım gibi gözüküyor..."

Türk taksi şoförü belediye başkanlığı yolunda... Dönerleri bedava yap

ALMAN GAZETECİ 'DÖNERİ' CİDDİYE ALDI'

Yılmaz, adaylığını öğrenen bazı gazetecilerin Facebook sayfasındaki yorumları 'cımbızlayarak' kendisi hakkında haberler yapmaya başladığını söylüyor. Bir arkadaşının 'belediye başkanı olunca dönerleri bedava yap' yorumu Alman bir gazeteci tarafından ciddi bir talep olarak anlaşılınca bu konu hakkında haber bile hazırlanmış... Yerel bir gazetede yayınlanan haberde Serhat Yılmaz'ın Facebook sayfasında, adaylığını açıkladıktan sonra çıkan yorumlar derlenmiş:

- Neden sürekli Silvio Berlusconi hakkında düşünmek zorundayım.
- Hangi siyasi arka plana sahipsin?
- Döner herkese bedava olsun?
- Gençliğimiz için ne gibi bir vizyona sahipsin?
- Serhat, gerçekten aday mısın?
- Başkanım, senin her zaman yanındayım.

Türk taksi şoförü belediye başkanlığı yolunda... Dönerleri bedava yap

 

 

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İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
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