Dönecekleri gün toprağa verilecekler

OLAY cuma günü ilçeye bağlı Kurudere Mahallesi’nde meydana gelmişti. 13 Ağustos 2017’de evlenip, Fransa’ya yerleşen Serkan- Selda Gökkaya çifti, tatil için kısa süre önce memleketleri Gaziantep’in Nurdağı ilçesine gitti. Çift, geçen perşembe günü misafirliğe gittikleri Serkan Gökkaya’nın babaannesi Güllü Gökkaya’nın evindeki sobayı çıkarıp, boruları temizleyerek yeniden kurdu.

Gece sobayı yaktıktan sonra uyuyan üç kişiden haber alamayan yakınları, eve geldi. Güllü Gökkaya’nın torunu Gözde Gökkaya’nın pencere camını kırmasıyla içeri girenler, yataklarında hareketsiz buldukları üç kişi için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Gelen ekipleri, Gökkaya çifti ile babaannelerinin öldüğünü belirledi.

Yapılan ilk incelemede, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği saptanan Serkan ve Selda Gökkaya çifti ile Güllü Gökkaya’nın cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

‘OĞLUM, GELİNİM YAKTIN BENİ’

Cenazelerin otopsi işlemleri sürerken, ölüm haberiyle sarsılan Gökkaya ailesi ve yakınları, yasa boğuldu. Ailenin, mahallede kurulan taziye evi de ziyaretçi akınına uğradı. Taziyeleri kabul eden altı çocuklu Tekin ve Elif Gökkaya çifti, Pazar günü Fransa’ya dönmeyi planlayan oğlu ve gelininin aynı günde cenazelerini toprağa vermenin üzüntüsünü yaşıyor.

Ayakta durmakta güçlük çeken altı çocuk annesi Elif Gökkaya, “Çocuklarımın düğününe hoş geldiniz. Yaktın beni oğlum, yaktın beni gelinim. Allah’ım bu acıyı ben yaşadım, kimseye yaşatma” diyerek gözyaşı döktü.

Kendisi de müzisyen olan baba Tekin Gökkaya ise oğlunun gurbetçilerin düğünlerinde bağlama ve org çaldığını ifade etti.

Ölen çift ile babaannelerinin cenazeleri pazar günü Nurdağı’nda toprağa verilecek.