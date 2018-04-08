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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
08.04.2018 - 01:03, Son Güncelleme:

Donald Trump’tan Meksika sınırına Ulusal Muhafız

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Donald Trump’tan Meksika sınırına Ulusal Muhafız

ABD Başkanı Trump, Meksika sınırına Ulusal Muhafızlar’ı yollama kararı aldı. Teksas ve Arizona bu çağrıya uydu. Demokrat Parti kontrolündeki eyaletlerin ise nasıl bir yol izleyeceği belli değil. Amerikan kanunlarına göre son söz eyalet yönetimlerine ait.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika’dan göç akınını durdurmak üzere 4 bin Ulusal Muhafız görevlisini sınıra sevk etme kararı aldığını perşembe günü açıklamasının ardından Teksas ve Arizona eyaletleri harekete geçti. Cumhuriyetçi valilerin yönetimindeki bu iki eyalet 400 Ulusal Muhafız’ı sınıra göndereceklerini açıkladı. Teksas’tan 250 Ulusal Muhafız üyesi pazartesi gününe kadar sınıra yerleşecek. Şimdiden bazıları helikopterle taşınmaya başlandı. Arizona da 150 Ulusal Muhafız’la bu sürece önümüzdeki hafta destek verecek. New Mexico eyaletinin de Trump’ın çağrısına uyması bekleniyor. Bu üç eyaletin valileri Cumhuriyetçi Parti’den. Kaliforniya’da ise Demokrat Partili Vali Jerry Brown, Trump’ın çağrısına cevap vermiş değil. Amerikan kanunlarına göre Ulusal Muhafızların komuta ve kontrolü eyalet yönetiminde oluyor. Trump’ın Ulusal Muhafız birimlerini görevlendirmek için dayandığı kanun maddesi valilere ABD Başkanı’nın kararını reddetme hakkı tanıyor. Kaçak göçmen akınını kesmek için ABD-Meksika sınırına duvar inşa edilmesi Trump’ın seçim vaatlerindendi.  Ancak duvarla ilgili planlar Kongre’ye takılmış durumda. Meksika hükümeti de bu plana şiddetle itiraz ediyor.

BUSH VE OBAMA DA YAPTI

Trump’ın başkanlık döneminde ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan kişi sayısında ciddi artış olmaya başladı. Bu yılın mart ayında yaklaşık 50 bin kişi sınır devriyesi tarafından yakalandı. Bu sayı, geçtiğimiz yılın mart ayında yakalananlardan 3 kat daha fazla. ABD’nin eski başkanları George W. Bush ve Barack Obama da Ulusal Muhafızları sınıra sevk etmişti. Bush, 2006 yılında 6 bin Ulusal Muhafız’ı, Obama da 2010’da bin 200 Ulusal Muhafız’ı sınır devriyelerine yardım etmeleri için görevlendirmişti.

BİLGİ NOTU

Ulusal Muhafızlar, ABD hükümetine bağlı yedek kuvvetlerdir. Ülkenin iç güvenliğini sağlamak, büyük çaplı toplumsal olaylara müdahale etmek ve doğal afetlerde yardım etmekle görevli olup 2003 yılından itibaren de ülke dışında görev yapabilmektedirler.

KARARA TEPKİ

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ABD Başkanı Donald Trump’ın sınır hamlesine yayınladığı videoyla tepki gösterdi. Nieto, videoda “Meksika ile anlaşmak istiyorsanız, biz hazırız” dedi. Trump’ın açıklamalarının iç politikada olanlara öfkesinden kaynaklandığını ifade eden Meksika lideri, Trump’ın öfkesini kendilerinden çıkarmamasını söyledi. Müzakerelere açık olduklarını ama bunun karşılıklı saygı temelinde olması gerektiğini vurgulayan Nieto, “Hiçbir şey ve kimse Meksika’nın şerefinin üstünde değil” diye konuştu.

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