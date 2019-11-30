Donald Trump'a milyar dolarlık kredi veren eski yönetici evinde ölü bulundu
ABD'de Deutsche Bank'ın eski yöneticilerinden biri olan Thomas Bowers evinde ölü bulundu. Bowers'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yüzlerce milyon dolarlık kredi verdiği bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump'a yüklü miktarda kredi veren Bowers'ın 19 Kasım'da Malibu kentindeki evinde boynundan asılı halde bulunduğu açıklandı.
Bowers'ın 35 yıllık eşi de Abigail 2017'de bilinmeyen bir sebepten dolayı ölmüştü.
55 yaşındaki Bowers, ABD Başkanlığı'na seçilmesinden önce Donald Trump'a 2 milyar dolar kredi vermişti.
Şaibeli bulunan krediler daha önce basının gündemine gelmiş ve Kongre tarafından soruşturulmuştu.
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