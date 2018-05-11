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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
11.05.2018 - 00:39, Son Güncelleme:

Donald Trump, üç Amerikalı mahkûmu alanda karşıladı

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Donald Trump, üç Amerikalı mahkûmu alanda karşıladı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un ikili zirvesi için geri sayım sürerken, Kuzey Kore’nin görüşme öncesi serbest bıraktığı üç ABD vatandaşı önceki gün ülkelerine döndü.

ABD Başkanı Trump ve eşi Melania’nın da katılımıyla, Kim Dong Chul, Kim Hak Song ve Tony Kim, Joint Base Andrew Hava Üssü’nde dün sabaha karşı düzenlenen bir törenle karşılandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılması planlanan zirveyi netleştirmek üzere hafta ortasında Pyongyang’a gitmişti.

Pompeo, ABD’ye Kore’de devlete karşı faaliyet yürütmekle suçlanan, ancak son anda bırakılan üç mahkûmla birlikte döndü.

Trump, karşılama töreninde yaptığı konuşmada, Amerikalıların serbest bırakılmasından dolayı Kuzey Kore liderine teşekkür ederek, Kim’in Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmak istediğine inandığını ifade etti.

ZİRVENİN YERİ VE TARİHİ BELLİ OLDU
ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un görüşeceği tarih ilan edildi. Buna göre, tarihi zirve 12 Haziran 2018 Salı günü Singapur’da gerçekleşecek.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kim Jong-un ile gerçekleştireceğim çok beklenen zirve, 12 Haziran’da Singapur’da yapılacak. İkimiz de bunun dünya barışı için özel bir an olması için gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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