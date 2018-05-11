Donald Trump, üç Amerikalı mahkûmu alanda karşıladı
ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un ikili zirvesi için geri sayım sürerken, Kuzey Kore’nin görüşme öncesi serbest bıraktığı üç ABD vatandaşı önceki gün ülkelerine döndü.
ABD Başkanı Trump ve eşi Melania’nın da katılımıyla, Kim Dong Chul, Kim Hak Song ve Tony Kim, Joint Base Andrew Hava Üssü’nde dün sabaha karşı düzenlenen bir törenle karşılandı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılması planlanan zirveyi netleştirmek üzere hafta ortasında Pyongyang’a gitmişti.
Pompeo, ABD’ye Kore’de devlete karşı faaliyet yürütmekle suçlanan, ancak son anda bırakılan üç mahkûmla birlikte döndü.
Trump, karşılama töreninde yaptığı konuşmada, Amerikalıların serbest bırakılmasından dolayı Kuzey Kore liderine teşekkür ederek, Kim’in Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmak istediğine inandığını ifade etti.
ZİRVENİN YERİ VE TARİHİ BELLİ OLDU
ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un görüşeceği tarih ilan edildi. Buna göre, tarihi zirve 12 Haziran 2018 Salı günü Singapur’da gerçekleşecek.
ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kim Jong-un ile gerçekleştireceğim çok beklenen zirve, 12 Haziran’da Singapur’da yapılacak. İkimiz de bunun dünya barışı için özel bir an olması için gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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