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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
19.04.2018 - 07:31, Son Güncelleme:

Donald Trump: Kuzey Kore ile görüşme verimsiz olursa toplantıyı terk edeceğim

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Donald Trump: Kuzey Kore ile görüşme verimsiz olursa toplantıyı terk edeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gerçekleştireceği müzakerelerin başarısız olması durumunda "görüşmeyi terk edeceğini" söyledi:

"Eğer görüşmenin faydasız olacağını düşünürsek oraya gitmeyeceğiz.

"Eğer ben oradayken görüşmenin verimsiz olduğunu düşünürsem toplantıyı terk edeceğim."

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Florida'daki Mar-a-Lago malikânesinde düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Trump, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınması için maksimum baskının sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Trump dün de CIA Direktörü Mike Pompeo'nun gizlice Kuzey Kore'ye giderek Kim ile görüştüğünü açıklamıştı.

Pompeo'nun Kim ile "iyi bir ilişki" kurduğunu belirten Trump, geçmişte "küçük roket adam" diye hitap ettiği Kuzey Kore lideri ile görüşmenin "çok pürüzsüz" geçtiğini söylemişti.

Trump ile Kim'in Haziran ayında buluşması bekleniyor. Görüşmenin yapılacağı yer ise henüz netlik kazanmadı.

Trump "Daha önce de söylediğim gibi Kuzey Kore'nin nükleersizleşmeyi tamamen, kanıtlanabilir ve geri döndürülemez bir şekilde başarması durumunda önünde aydınlık bir yol bulunuyor" dedi ve ekledi:

"O gün, onlar için müthiş bir gün olur, dünya için de müthiş bir gün olur."

Japonya Başbakanı Abe ise Donald Trump'tan Kuzey Kore'nin 1970'ler ve 80'lerde kaçırdığı Japonya vatandaşlarını iade etmesi için yardım talep etti.

Kuzey Kore 13 Japon vatandaşını Japonya gümrüklerindeki casuslarını eğitmek üzere kaçırdığını itiraf etmişti.

Donald Trump, kaçırılan Japonları geri getirmek için "çok çalışacağını" söyledi ve ekledi:

"Aynı şekilde üç Amerikan vatandaşını da geri getirmek için mücadele ediyoruz.

"Bunu başarma ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Çok iyi bir diyalogumuz var."

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