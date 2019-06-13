Donald Trump, Hong Kong ile Çin'in uzlaşacağından emin

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDonald Trump, Hong Kong ile Çin'in uzlaşacağından emin
GeriDünya Donald Trump, Hong Kong ile Çin'in uzlaşacağından emin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
13.06.2019 - 00:12, Son Güncelleme:

Donald Trump, Hong Kong ile Çin'in uzlaşacağından emin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Donald Trump, Hong Kong ile Çin'in uzlaşacağından emin

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'da devam eden gösterilerle ilişkin Çin ile Hong Kong'un sorunun çözümünde uygun bir yol bulacağına inandığını bildirdi.

Beyaz Saray'da basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Trump, Hong Kong'da devam eden gösterilerle ilgili bir açıklama yaptı.

Düzenlenen gösterilerin bugüne kadar gördüklerinin en büyüğü olduğunu anlatan Trump, "Umarım hem Çin hem de Hong Kong için uygun şekilde sonuçlanır. Bu gösterilerin neden düzenlendiğini anlıyorum ama eminim ki onlar (Çin ve Hong Kong) meseleyi çözebileceklerdir. Umarım, Hong Konglular Çin ile konuyu çözebilirler." diye konuştu.

 

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde, Hong Kong'daki tüm taraflara sükunet çağrısında bulundu.

Hong Konglu yetkilileri uluslararası aktörlerden tavsiye almaları konusunda teşvik ettiklerini vurgulayan Ortagus, bununla birlikte herkesin gösteri hakkına saygı duyduklarını ifade etti.

Tartışmalı düzenleme

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Meclise 3 Nisan'da sunulan yasal düzenleme, zanlıların Anakara Çin, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor. ?Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun, Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ederken, düzenlemeye karşı başlayan gösteriler halen sürüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Japonya Başbakanı Abe ABD-İran ara buluculuğu için Tahran'da
AB'den İngiltere'ye ayrılık faturası uyarısı
AP'deki liberaller adını değiştirdi
7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Görüşme Toplantısı protokolü imzalandı