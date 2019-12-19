Dolgucu Duygu’ya 2 yıl 8 ay ceza

Duygu Ö.’nün kuzeni Lara G. de daha önce aynı gerekçeyle 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme kayıtlarına göre 27 yaşındaki Duygu, kendisini sosyal medya hesabından alternatif tıpçı olarak tanıttı ve Almanya genelinde bini aşkın kadının dudaklarına ve burun bölgesine dolgu yaptı.

1 MİLYON 300 BİN EURO

İşlem başına 350-650 Euro para alan sahte estetisyen, bu sayede 1 milyon 300 bin Euro haksız kazanç elde etti. Ayrıca Duygu’nun işlem yaptığı kadınların yüzlerinde deformasyon ve kalıcı hasarlar da meydana geldi. Duygu Ö.’nün ailesi maliye ile anlaşıp 100 bin Euro vergi ödediği için mahkeme de genç kadının cezasında indirime gitti ve sanığa 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi.