Dolandırıcılar yaşlanma karşıtı krem reklamında Macron'un eşini kullandı
Fransa'da 'kırışıklıklara karşı mucizevi etki' yaptığı iddia edilen yaşlanma karşıtı krem reklamında first lady'nin ismi ve yüzü kullanılarak dolandırıcılık yapıldı. 64 yaşındaki Brigitte Macron, şirkete karşı harekete geçti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisinden 24 yaş büyük eşi Brigitte Macron'a yönelik büyük ilgiden istifade etmek isteyenler işi dolandırıcılığa döktü. 'Güzellik ve Gerçek' isimli bir kozmetik firmasına ait gözüken bir web sitesinde yaşlılık karşıtı krem iddiasıyla yayımlanan reklamda 64 yaşındaki Brigitte Macron'un yüzü kullanıldı.
ŞİRKET HİSSEDARI GİBİ GÖSTERDİLER
'Cilt bakımı sektörünü sonsuza dek değiştirecek devrimci krem' gibi ifadelerin kullanıldığı reklamda Fransız first lady'nin kozmetik şirketinin hissedarlarından olduğu, ama siyasi sebeplerden bunu açıklayamadığı da iddia edildi. Yalan haber sitelerinde çıkmış, 'kremin sihirli etkisi', 'first lady'nin kozmetik şirketinin başarısı' gibi yalanların yer aldığı yazılara da yer verildi.
3.95 EURO ÜZERİNE 88 EURO FATURA
Le Parisien gazetesine göre Brigitte Macron'un adını görüp 3.95 euro ödeyerek krem sipariş edenler, ilave 88 euro ödenmesini talep eden fatura gelince şoke oldu. Dolandırılan onlarca tüketiciden biri olan 68 yaşındaki Anne-Marie, gazeteye ''Brigitte Macron, Michelle Obama, (eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi) Carla Bruni'nin şirket hissedarı ya da şirket müşterisi olduğunu söylüyorlardı. Ben de ciddiye aldım'' dedi.
Habere göre Brigitte Macron, hiçbir alakasının olmadığı şirketin kendi adı ve yüzü üzerinden halkı dolandırmasına 'çok sinirlendi'.
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