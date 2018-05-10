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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
10.05.2018 - 17:00, Son Güncelleme:

Dolandırıcılar yaşlanma karşıtı krem reklamında Macron'un eşini kullandı

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Dolandırıcılar yaşlanma karşıtı krem reklamında Macron'un eşini kullandı

Fransa'da 'kırışıklıklara karşı mucizevi etki' yaptığı iddia edilen yaşlanma karşıtı krem reklamında first lady'nin ismi ve yüzü kullanılarak dolandırıcılık yapıldı. 64 yaşındaki Brigitte Macron, şirkete karşı harekete geçti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisinden 24 yaş büyük eşi Brigitte Macron'a yönelik büyük ilgiden istifade etmek isteyenler işi dolandırıcılığa döktü. 'Güzellik ve Gerçek' isimli bir kozmetik firmasına ait gözüken bir web sitesinde yaşlılık karşıtı krem iddiasıyla yayımlanan reklamda 64 yaşındaki Brigitte Macron'un yüzü kullanıldı.

ŞİRKET HİSSEDARI GİBİ GÖSTERDİLER
'Cilt bakımı sektörünü sonsuza dek değiştirecek devrimci krem' gibi ifadelerin kullanıldığı reklamda Fransız first lady'nin kozmetik şirketinin hissedarlarından olduğu, ama siyasi sebeplerden bunu açıklayamadığı da iddia edildi. Yalan haber sitelerinde çıkmış, 'kremin sihirli etkisi', 'first lady'nin kozmetik şirketinin başarısı' gibi yalanların yer aldığı yazılara da yer verildi.

3.95 EURO ÜZERİNE 88 EURO FATURA
Le Parisien gazetesine göre Brigitte Macron'un adını görüp 3.95 euro ödeyerek krem sipariş edenler, ilave 88 euro ödenmesini talep eden fatura gelince şoke oldu. Dolandırılan onlarca tüketiciden biri olan 68 yaşındaki Anne-Marie, gazeteye ''Brigitte Macron, Michelle Obama, (eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi) Carla Bruni'nin şirket hissedarı ya da şirket müşterisi olduğunu söylüyorlardı. Ben de ciddiye aldım'' dedi.

Habere göre Brigitte Macron, hiçbir alakasının olmadığı şirketin kendi adı ve yüzü üzerinden halkı dolandırmasına 'çok sinirlendi'.

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