Dokunmayı hissettiren protez bacak
İsviçre’de geliştirilen protez bacak, beyne sinyal göndererek kişinin kaybettiği uzvunu yeniden hissedebilmesini sağlayacak.
İsviçre’deki Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü’nün geliştirdiği protez sayesinde, ampütasyon operasyonu geçiren kişi dokunma duyusunu yeniden kazanacak. Bir uzvunu kaybeden kişiler, protez kullansalar da hareket anında beyne sinyal gönderen hücreler yok olduğu için buradaki hissi tamamen kaybediyor. Science Translational Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, yeni protezin diz kırma, çökme gibi hareketleri kişinin beynine sinyal göndererek bacağın kalan kısmını hissetmesini sağladığı belirtiliyor.
MERDİVENLERİ DAHA HIZLI ÇIKTILAR
Araştırma ekibi bu şekilde engelli kişilerin yaşadığı kazaların önüne geçilmesini amaçlıyor. Söz konusu protez sayesinde, dizinden aşağısı ampüte edilmiş 3 kişinin merdivenleri yüzde 30 daha hızlı çıktığı ve yürürken yollarına çıkan engellerden daha iyi korunduğu tespit edildi.
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