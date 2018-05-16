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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
BBC TÜRKÇE
16.05.2018 - 21:57, Son Güncelleme:

Doktorun tacizine uğrayan genç sporculara 500 milyon dolar tazminat

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Doktorun tacizine uğrayan genç sporculara 500 milyon dolar tazminat

Michigan State Üniversitesi, okulun eski doktoru olan Larry Nassar'ın taciz ettiği sporculara 500 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Doktorun tacizine uğrayan genç sporculara 500 milyon dolar tazminat

300'den fazla sporcuyu taciz eden Nassar, ABD olimpik jimnastik takımının da eski doktoruydu.

Üniversite, mevcut davada temsil edilen 332 mağdura 425 milyon dolar verecek. Savcılar, üniversitenin gelecekte Nassar hakkında yapılacak yeni suç duyuruları için de 75 milyon dolar ayıracağını açıkladı.

Savcı John Manly "Bu tarihi tazminat, 300'den fazla cesur kadının susturulmayı reddedip öne çıkma cesaretini göstermesiyle mümkün oldu" dedi.

Avukatlar tazminatın mağdurlar arasında nasıl paylaşılacağına dair bir açıklama yapmadı.

Daha önce suçunu itiraf eden Nassar 175 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Larry Nassar'ın cinsel tacizde bulunduğu kadın sporcular arasında olimpiyatlarda altın madalya kazanmış Aly Raisman ve Jordyn Wieber de var.

Nassar halen çocuklara cinsel taciz sırasında çekilmiş fotoğrafları sakladığı gerekçesiyle çarptırıldığı 60 yıl hapis cezasını çekiyor.

Tacize maruz kalmış kişilerden en az biri 13 yaşından küçük, ikisi de 15 ve 16 yaşlarında.

Duruşmaya katılan kadınlar, şu an 54 yaşında olan Nassar'ın, sağlık kontrolü adı altında kendilerini taciz ettiğini anlatmıştı.

ABD olimpik jimnastik takımını yöneten Jimnastik Fededasyonu'nun başkanı ve yönetim kurulu, skandalın ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti.

Michigan Satte Üniversitesi'nin başkanı ve atletizm direktörü de Nassar hakkındaki iddiaları yıllar öncesinden bilmelerine rağmen zamanında harekete geçmedikleri suçlamaları karşısında yıl başında istifa etmişti.

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