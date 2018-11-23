Doktorların ölümcül hatası!
Rusya’da doktorların ayağı kangren olan 89 yaşındaki kadının yanlış ayağını kesmesi sonucu hasta hayatını kaybetti. Ailenin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı.
Rusya'nın Varonij kentindeki bir hastanede meydana gelen ihmal ölüme neden oldu. Doktorlar 89 yaşındaki kadının kangren olan ayağını değil de sağlam ayağını kesti. Ameliyat sonrası hasta hayatını kaybetti. Doktorların hatasını öğrenen aile polisi aradı. Ailenin şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Soruşturma sonrasında mahkeme heyeti doktorların tutuklu yargılanmasına karar verdi.
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