Doktorları şaşkına çeviren çocuk! Tavuk gibi yumurtladı

Endonezya'da inanılmaz bir sağlık olayı yaşandı. 14 yaşındaki adı Akmal olarak açıklanan bir çocuk, doktorların önünde yumurtladı. Babasıyla birlikte durumunu göstermek hastaneye giden çocuk, son iki senede toplam 20 kere yumurtladığını iddia etti. 14 yaşındaki çocuk rahatsızlanması sonucu defalarca hastaneye kaldırılırken, doktorların önüne de 2 yumurta bıraktığı iddia edildi. Doktorlar, böyle bir olayın tıbben imkansız olduğunu açıklayarak yumurtaların çocuk rektumuna kasıtlı olarak sokulduğunu iddia etti. Ancak çocuk ve babası bu iddiaları yalanladı. Yerel basın da Akmal ve babasını destekleyen bir tutum sergilerken, doktorlar bunun üzerine olayı araştıracaklarını duyurdu.