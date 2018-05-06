Doktora suç suçlama... 'Hastalarına tecavüz ve katliam videoları izletiyor'
ABD'nin New York kentinde yaşayan doktor Brandon Porter (44), hastalarına yasadışı olarak tecavüz, katliam ve benzeri vahşet videoları izleterek 'korku deneyleri' yapmakla suçlanıyor.
Kendisini kişisel gelişim kuruluşu olarak tanıtan ancak 'seks tarikatı' olduğu iddia edilen Nxvim kurumu için çalışan doktor Brandon Porter'ın hastaları üzerinde korku deneyleri yaptığı iddia edildi.
Nxvim'de 100 kişiden fazla kişiye 'korku deneyleri' yaptığı söyleyen Porter hakkında Kanadalı Jennifer Kobelt isimli bir aktris tarafından dava açıldı.
Porter'ın insanlara film izleterek, onların reaksiyonlarını video kaydına aldığını söyleyen Kobelt, Porter'ın bu deneyleri insanlara önceden bilgi vermeden yaptığını ileri sürdü.
Porter'ın hastalarına gösterdiği görüntüler arasında, 4 kadının pala ile parçalara ayrıldığı vahşi bir video, bir Nazi tarafından öldürülen siyahi bir gencin videosu ve kendi beynini yemek zorunda bırakılan bilinci açık bir adamın görüntüsü olduğu ifade edildi.
Söz konusu olayın gerçekleştiği Nxivm, kadınların beynini yıkayarak onları seks kölesine çevirmekle suçlanan bir kuruluş.
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