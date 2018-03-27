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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.03.2018 - 14:02, Son Güncelleme:

Doğum yapan kadına ebeden itiraf! 'Sen hamileyken kocanla yatıyordum'

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Doğum yapan kadına ebeden itiraf! 'Sen hamileyken kocanla yatıyordum'

İngiltere'de bir hastanede doğum yapan kadın hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı. Kadının doğumuna giren ebe, yeni annenin odasına gidip, "Sen hamileyken kocanla birlikte oluyordum" dedi.

İngiltere'de doğum için Liverpool Kadın Hastanesi'ne yatan ismi açıklanmayan kadın, bebeğini dünyaya getirdikten sonra hayatının şokunu yaşadı.

Kız bebeğini doğurduktan sonra büyük bir mutluluk yaşayan ve operasyonun etkisini yeni yeni üzerinden atmakta olan kadının karşısına geçen ebe Joanne Lumsden, annenin dünyasını başına yıkacak bir ses tonuyla, "Sen hamileyken tatilde kocanla yattım" dedi. Bu itirafla neye uğradığını şaşıran yeni anne bir anda gözyaşlarına boğuldu.

O HAMİLEYKEN KOCASI TATİLE ÇIKTI, ALDATTI

Olan biteni The Liverpool Echo gazetesine anlatan anne, olayın geçen yaz gerçekleştiğini ancak hamile kalmadan önce Benidorm bölgesine tek başına tatile çıkan kocasının, eve döndükten sonra tuhaf davranışlar sergilemeye başladığını söyledi.

Kocasının, hamilelik sürecinde doktor kontrollerine kendisiyle beraber gitmemek için çeşitli bahaneler uydurduğunu, hatta ilişkisi ortaya çıkar korkusuyla doğumda hastaneye bile gelmediğini anlattı.

Doğum yapan kadına ebeden itiraf Sen hamileyken kocanla yatıyordum

Ebenin bu itirafıyla hayatı kararan kadın, ebe Joanne'nin, 'Kocan sırtıma güneş kremini böyle sürüyordu' gibi ayrıntılara girmesi karşısında da ne yapacağını şaşırdığını söyledi.

"BU KÂBUS, YAŞADIĞIM SÜRECE PEŞİMİ BIRAKMAYACAK"

Kadın, "Bir kadın olarak, bebeğimi kucağına alan bu ebenin ben hamileyken kocamla cinsel ilişkiye girdiğini öğrenmek ve doğum yapan bir kadın olarak onun çalıştığı hastanede yatıyor olmak beni kahrediyor. Bu kabus yaşadığım sürece peşimi bırakmayacak" dedi. Posta'da yer alan habere göre, Ebe Joanne'nin şu anda bu hastanede çalışmadığı ve hakkında disiplin soruşturması açtığı belirtiliyor.

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