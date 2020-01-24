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Haber Giriş: 24.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Doğum turizmi artık yasak

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Doğum turizmi artık yasak

ABD Dışişleri Bakanlığı, bugünden itibaren “doğum turizmi” amacıyla ülkeye gelmek isteyenlere vize verilmeyeceğini açıkladı.

ABD yasaları gereği, ebeveynlerinin vatandaşlık durumuna bakılmaksızın, ülkede doğan her bebek otomatik olarak Amerikan vatandaşı sayılıyordu. Bu durum pek çok ülkeden kadınların doğum yapmak için ABD’yi seçmelerine neden oluyordu. Dışişleri’nden yapılan açıklamada, kural değişikliğinin ulusal güvenlik için gerekli olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, “Doğum turizmi hastane kaynaklarımızı tehdit ediyordu” denilerek Amerikalı vergi mükelleflerinin korunmasının hedeflendiği kaydedildi.

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