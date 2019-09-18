Doğum kontrol hapında diyabet riski
Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği’nin 22 yıllık araştırmasına göre tip 2 diyabet riski doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda yüzde 33 daha fazla.
1992-2014 yılları arasında 84 bin kadının incelendiği araştırmada, aile geçmişinde diyabet hastalığı bulunanlarda tip 2 diyabete yakalanma riskinin daha fazla olduğu ifade edildi. Ayrıca 52 yaşından sonra menopoza giren kadınlarda diyabet riskinin daha erken yaşta girenlere oranla yüzde 30 daha az olduğu ortaya kondu.
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