'Doğudan gelen canavar'da ölü sayısı 55'e yükseldi

SİBİRYA soğukları nedeniyle Polonya'da 21 kişi olmak üzere Avrupa’da toplam 55 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunun ise evsiz olduğu bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dondurucu soğuklardan en çok yoksullar, evsizler, göçmenler, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları bulunanların etkilendiğini açıkladı.

İrlanda’nın başkenti Dublin'de tüm uçuşlar askıya alınırken, Hollanda’nın başkenti Amsterdam ve İsviçre’nin başkenti Cenevre'de de bazı uçuşlar iptal edildi.

Fransa'nın güney sahillerinde de kar yağışı görüldü. Fransa'nın Montpellier kenti yakınlarındaki otobanda 2 bin sürücü 24 saat boyunca yolda mahsur kaldı.

Avrupa'nın bazı ülkelerinde önümüzdeki günlerde sıcaklığın yükselmesi bekleniyor. Öte yandan, Portekiz ve Fransa'dan gelen Emma fırtınasının ise İrlanda ve İngiltere'nin güneyini etkisi altına alacağı tahmin ediliyor