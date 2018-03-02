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    Haberler >Dünya>'Doğudan gelen canavar'da ölü sayısı 55'e yükseldi

    'Doğudan gelen canavar'da ölü sayısı 55'e yükseldi

    İHA
    02.03.2018 - 17:04 | Son Güncelleme:

    Avrupa’yı etkisi altına alan 'Doğudan gelen canavar' denilen Sibirya soğuklarının yol açtığı kar fırtınası ve yoğun kar yağışı nedeniyle 55 kişi öldü, yollar kapandı, tren seferleri askıya alındı, yüzlerce uçuş iptal edildi ve okullarda eğitime ara verildi.

    SİBİRYA soğukları nedeniyle Polonya'da 21 kişi olmak üzere Avrupa’da toplam 55 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunun ise evsiz olduğu bildirildi.

    Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dondurucu soğuklardan en çok yoksullar, evsizler, göçmenler, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları bulunanların etkilendiğini açıkladı.

    İrlanda’nın başkenti Dublin'de tüm uçuşlar askıya alınırken, Hollanda’nın başkenti Amsterdam ve İsviçre’nin başkenti Cenevre'de de bazı uçuşlar iptal edildi.

    Fransa'nın güney sahillerinde de kar yağışı görüldü. Fransa'nın Montpellier kenti yakınlarındaki otobanda 2 bin sürücü 24 saat boyunca yolda mahsur kaldı.

    Avrupa'nın bazı ülkelerinde önümüzdeki günlerde sıcaklığın yükselmesi bekleniyor. Öte yandan, Portekiz ve Fransa'dan gelen Emma fırtınasının ise İrlanda ve İngiltere'nin güneyini etkisi altına alacağı tahmin ediliyor

    Etiketler: Sibirya , Soğuk hava , AVRUPA
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