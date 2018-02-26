'Doğu'dan gelen Canavar' Avrupa'yı korkutuyor

İngiltere, dün itibarıyla soğuk bir hava dalgasının etkisine girdi. Yetkililer, bugün halka akşam 6’ya kadar eve varmalarını tavsiye etti. Dün hava sıcaklığı eksi 9 dereceye kadar düştü. Hafta içinde bunun eksi 15’e kadar inmesi bekleniyor.

İNGİLİZ BASINI İSİM TAKTI



İngiliz basını, Rusya’dan gelen soğuk hava dalgasına “Doğu’dan gelen Canavar” ismini taktı. Sosyal medyadan insanlara ulaşım hatlarını akşama kalmadan kullanmaları tavsiye ediliyor. Halka ayrıca, evden çıkmalarının güçleşebileceği uyarısıyla yiyecek stoklamaları da öneriliyor. Kötü hava koşulları nedeniyle tren ve uçak seferlerinde aksama yaşanabileceği ifade ediliyor.

ALMANYA'DA -27 DERECE

Soğuk hava dalgasından tek etkilenen İngiltere değil. Almanya da 2012 yılından bu yana en soğuk Şubat ayını yaşıyor. Almanya’nın en yüksek yeri olan Zugspitze’de hava sıcaklığı eksi 27 derece ölçülürken, hafta boyunca Almanya’nın genelinde eksi 20 derecelerin yaşanacağı ikazı yapıldı. Alman Hava Durumu Servisi (DWD), hafta boyunca Almanya’nın genelinde kar yağışı dondurucu hava, kesici rüzgar ve buzlama olaylarının yaşanacağını duyurarak dikkatli olunması istedi. Alman Hava Durumu Servisi uzmanı meteorolog Dominik Jung, açık havada yarım saatte donma tehlikesinin olduğunu, bunun için evsizlerin daha güvenli yerlerde gecelemesini önerdi. Almanya’nın kuzeyinde kar yağışı ve buzlanma olacağı ve güneyde ise kesici rüzgar ve donma tehlikesine karşı dikkatli olunması tavsiye edildi.

İTALYA'DA OKULLAR TATİL

İtalya’da yarın okulların kar yağışı nedeniyle tatil ilan edileceği açıklandı. Dün de Torino'da Juventus ile Atalanta arasında oynanması planlanan futbol karşılaşması ertelendi. İtalya’nın başkenti Roma’da hava sıcaklığı eksi 6 dereceye indi.

2 EVSİZ ÖLDÜ

Avusturya’da -20 derecenin altına düşen sıcaklık seviyesi endişelendiriyor. Uzmanlar, bu kadar soğuk havanın 7 ila 10 yılda bir geleceğini söylüyor.

Fransa’da hava sıcaklığı -10 dereceye düştü. Ülke çapında iki evsiz ölü olarak bulundu.