Doğu Guta’yı bölme harekâtı
Suriye ordusu, muhaliflerin elindeki Doğu Guta’nın yarısından fazlasını aldı. Rejim güçleri, bölgenin kuzeyi ile güneyinin bağlantısını kesecek bir pozisyona geldi. Rejim yanlılarının Doğu Guta’nın fiilen bölündüğü iddialarını muhalifler reddetti. 18 Şubat’tan beri Doğu Guta’daki sivil kaybı 900’ü geçti.
SURİYE ordusunun kuşatması altındaki başkent Şam’ın banliyösü Doğu Guta’da muhaliflere yönelik çember gittikçe daralmaya başladı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 18 Şubat’tan beri süren operasyonlar sonunda Doğu Guta’da muhaliflerin elindeki toprakların yüzde 50’sinden fazlasının Şam yönetiminin kontrolüne geçtiğini bildirdi.
MUHALİFLERDEN YALANLAMA
Suriye ordusunun Beyt Sava, El Ashari kasabalarını ve çevrelerindeki çiftlikleri aldığını bildiren Gözlemevi, Doğu Guta’nın kuzeyi ile güneyini birleştiren şeridin rejim güçlerinin ateş menziline girdiğini duyurdu. Suriye ordusundan adı açıklanmayan bir komutan da Reuters’e yaptığı açıklamada önceki gece Doğu Guta’nın kuzeyi ile güneyini birleştiren alanın sadece 1 kilometre genişliğinde kaldığını belirterek, askeri açıdan bölgenin ikiye ayrıldığını ifade etti. Ancak Doğu Guta’daki silahlı muhalif örgütlerden Feylak el-Rahman’ın İstanbul’daki sözcüsü Vail Elvan, bölgenin ikiye ayrıldığı açıklamalarını yalanladı. Reuters’in haberine göre Elvan, kendisine cep mesajıyla sorulan Doğu Guta’nın bölünüp bölünmediği sorusuna “Hayır” diye cevap verdi.
YİNE ZEHİRLENME VAKALARI
Doğu Guta’da bu gelişmeler yaşanırken, önceki gece Suriye güçlerinin hava saldırıları sonrası bazı sivillerde zehir semptomları görüldü. Suriye Amerikan Tıp Toplumu adlı kuruluş en az 29 kişinin klorine maruz kaldığını bildirdi. Yaralıların nefes almada zorlandığı, gözlerinin kızardığı ve hırıltılı sesler çıkardığı not edildi. Bu arada, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 18 Şubat’tan beri Suriye güçlerinin sürdürdüğü Doğu Guta operasyonunda sivil can kaybının 900’ü aştığını bildirdi.
YARDIM KONVOYUNA ERTELEME
Doğu Guta’daki siviller için bir kötü haber de Kızılhaç’tan geldi. Kızılhaç, pazartesi günü gönderdiği ilk yardım konvoyunun ardından ikinci bir konvoyu da dün yollayacaktı. Ancak bu plan iptal oldu. Kızılhaç, konvoyun ertelenmesinin gerekçesi olarak ‘şiddeti ve sahadaki durumun hızlı değişmesini’ gösterdi.
ŞAM’DAN İKİNCİ KORİDOR
Bu arada, Suriye hükümeti, Doğu Guta’dan sivillerin tahliyesi için ikinci bir koridor açtıklarını duyurdu. Daha önce de bir koridor açılmış ancak kayda değer bir tahliye gerçekleşmemişti. Rusya ve Suriye yönetimleri, silahlı muhalif grupları sivillerin bölgeden ayrılmasına izin vermemekle suçluyor. Rusya’nın muhalif savaşçılara önerdiği tahliye planı da muhalif gruplar tarafından reddedilmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle