Doğu Guta’nın üçte biri Esad’da

BM’den yapılan açıklamada 27 binden fazla kişiye yetecek ölçüde ilaç ve yiyecek taşındığı ifade edildi. Rus Interfax ajansının Rus ordusuna dayandırdığı habere göre Suriyeli muhalifler, insani yardıma karşılık sivilleri bırakma sözü verdi. Rusya, Doğu Guta’daki silahlı muhaliflerin sivillerin bölgeden ayrılmasına izin vermediğini öne sürüyordu. Öte yandan, operasyonlarını sürdüren Suriye ordusu da Doğu Guta’nın üçte birini ele geçirdi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, “Rejim güçleri kuşatma altındaki Doğu Guta’nın yüzde 33’ünü yani üçte birini kontrol ediyor. Rejim güçleri, yüksek hızla ilerliyor, çünkü operasyonlar şimdiye kadar çoğunlukla tarım alanlarında sürüyor” açıklamasını yaptı.

TIBBİ MALZEMELER ÇIKARILDI

Dünya Sağlık Örgütü’nden bir yetkili, Reuters ajansına Suriye rejiminin, götürülen tıbbi malzemelerden yüzde 70’ini konvoydan çıkardığını ifade etti. BM Güvenlik Konseyi, 24 Şubat’ta aldığı kararda Doğu Guta’da 30 günlük ateşkes ilan etmiş ancak Rusya’nın etkisi sonucu ateşkesin ne zaman başlayacağı muğlak kalmıştı.